Štát plánuje zmeny v podpore zelenej energie

Podpora pre obnoviteľné zdroje by mala smerovať už len priamo do investície.

BRATISLAVA. Podpora obnoviteľných zdrojov energií (OZE) na Slovensku sa bude od základov meniť.

Investori už by nemali v budúcnosti počítať s podporou na nimi vyrobenú zelenú elektrinu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce podporu pri obnoviteľných zdrojov nasmerovať už len priamo do investície.

„Akákoľvek ďalšia podpora OZE by nemala smerovať do takzvanej prevádzkovej podpory, čiže na každú megawatthodinu vyrobenej elektriny by bola stanovená nejaká suma podpory. Skôr by tá podpora mala smerovať do investícií. Čiže, keď idem stavať nejaké OZE, tak dostanem podporu v určitej výške investičných nákladov. Následne by však už nový obnoviteľný zdroj pracoval v štandardnom komerčnom prostredí,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA predseda ÚRSO Andrej Juris.

Novým spôsobom podpory by sa tak podľa neho do budúcna nezaťažovali koncové ceny elektriny pre odberateľov.

Regulačný úrad sa chce v budúcnosti zamerať aj na podporu pri pripájaní obnoviteľných zdrojov do sústavy.

„Okrem podpory musíme aj uľahčiť pripájanie a prevádzku týchto zdrojov. Je tu téma takzvaného G-komponentu. My sme znížili od začiatku tohto roka G-komponent o 50 percent práve preto, aby sme uľahčili rozvoj takzvanej decentralizovanej výroby. Tiež sme znížili pripájacie poplatky pre výrobu na úroveň odberu. Budeme v ďalších mesiacoch a rokoch pozerať na zjednodušenie celého procesu pripájania a pozrieme sa aj na prevádzkové poriadky,“ konštatoval Juris.

Regulačný úrad pod jeho vedením chce viac integrovať OZE a celkovo decentralizovanú výrobu do energetiky.