Plyn neprimerane dražie aj pre domácnosti, pomohla by zmena pravidiel

V najväčších problémoch sa ocitajú bytovky s vlastnou kotolňou.

BRATISLAVA. Plyn neprimerane dražie a časť Slovákov si zaň môže tento rok priplatiť aj stovky eur. Závisí to od toho, na čo túto komoditu využívajú.

Najväčší problém majú obyvatelia bytoviek s vlastnými kotolňami kúriaci plynom, pretože plynárne na nich hľadia ako na firemných zákazníkov, čo znamená, že nemajú nárok na regulované ceny plynu. V takýchto bytových domoch však býva takmer polovica obyvateľov SR.

Pomohol by aktívnejší prístup zo strany Ministerstva hospodárstva (MH) SR k zmene pravidiel. Upozornilo na to Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD).

"Dlhšiu dobu evidujeme neprimerané zvyšovanie cien za plyn," pripomenul predseda združenia Marek Perdík. V roku 2022 zaň priemerná domácnosť môže zaplatiť aj niekoľkonásobne viac, pričom dôležitý je cieľ využitia plynu, ktorý má vplyv na výšku účtu spotrebiteľa.

"Záleží teda, či plyn využívate na varenie, ohrev vody alebo aj na kúrenie," vymenoval Perdík.

V najväčších problémoch sa ocitajú obyvatelia z bytoviek s vlastnou kotolňou.

"Nové, niekoľkonásobne vyššie cenové výmery už chodia spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov a bytovým domom po celom Slovensku. Bytovky s vlastnou kotolňou sú z pohľadu plynární firemnými zákazníkmi. Premietnuté do praxe to znamená, že nespadajú pod cenovú kategóriu obyvateľov samostatných domácností a nemajú tak nárok na regulované ceny plynu," vysvetlil Perdík.

Riešením by podľa neho bola zmena pravidiel, podľa ktorých by sa kotolne v dome zaradili do cenovej kategórie pre domácnosti. Alternatívou by bola aj zmena zákona, ktorá by reguláciu rozšírila aj na bytové domy. "V tomto smere sa očakáva konanie zo strany MH SR," uzavrel Perdík.