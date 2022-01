Kažimír očakáva vrchol inflácie v januári na úrovni siedmich percent

Jedným z hlavných dôvodov rastu inflácie sú vysoké ceny energií.

BRATISLAVA. Inflácia na Slovensku by mala vyvrcholiť začiatkom roka, keď by v januári mala atakovať hranicu siedmich percent.

V nasledujúcich mesiacoch by mala inflácia postupne klesať až na úroveň okolo štyroch percent a priemerná celoročná inflácia by mala v tomto roku dosiahnuť úroveň 5,7 percenta. V nasledujúcich rokoch by potom mala klesnúť pod tri percentá.

O sedem percent vyššia inflácia ako pred rokom

Na štvrtkovom 25. ročníku konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) to povedal guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

"Odhadujeme, že v januári 2022 v porovnaní s januárom 2021 by mohla inflácia dosiahnuť až sedem percent," povedal Kažimír.

Jedným z hlavných dôvodov rastu inflácie sú vysoké ceny energií, ktoré sa od januára premietli do regulovaných cien pre domácnosti a malé podniky.

Modernizácia ekonomiky

Dobrou správou, naopak, je, že podľa odhadov by mala svetová ekonomika v tomto aj nasledujúcom roku rásť o takmer šesť percent napriek tomu, že ju ešte bude ovplyvňovať pandémia nového koronavírusu, najmä variant omikron.

Pandémia podľa šéfa NBS nespôsobí trvalé straty na životnej úrovni a raste ekonomiky, pretože vlády počas krízy účinne podporili súkromný sektor, budú aj naďalej výrazne investovať a vyspelé ekonomiky sa pod vplyvom krízy výrazne zmodernizovali.

"Dôležitá bude aj schopnosť našej vlády účinne podporiť modernizáciu ekonomiky," dodal Kažimír.

Hrozba nedostatku pracovnej sily a tlaku na ceny

Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth pripomenul, že rizikom pre infláciu na Slovensku bude kumulovanie financií z eurofondov a plánu obnovy.

"Bude to znamenať rádovo vyššie investície a to, samozrejme, môže zahýbať ekonomikou. Dobrá správa je, že to zrejme dotlačí ekonomiku k tomu, že už nebude mať negatívnu produkčnú medzeru, ale myslím si, že to môže prestreliť a môže sa ekonomika v roku 2023 prehrievať," povedal Tóth.

Najmä v menších krajinách so slabšou ekonomikou by to podľa neho mohlo spôsobiť nedostatok pracovnej sily a väčšie tlaky na rast cien.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však očakáva, že v skutočnosti by sa na Slovensku mohli čerpať eurofondy pomalšie, ako je naplánované, čo by inflačné tlaky zmiernilo.

Naopak, rast ekonomiky a jej prehrievanie sú podľa predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ideálnym časom na šetrenie a znižovanie deficitu verejných financií.