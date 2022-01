Holandský protimonopolný úrad udelil Apple pokutu 5 miliónov eur

Spoločnosť nesplnila príkaz na otvorenie svojho obchodu s aplikáciami.

AMSTERDAM. Holandský protimonopolný úrad udelil v pondelok americkej spoločnosti Apple pokutu 5 miliónov eur za to, že nesplnila príkaz na otvorenie svojho obchodu s aplikáciami. To by umožnilo poskytovateľom zoznamovacích aplikácií v Holandsku používať alternatívne spôsoby platby.

Apple síce 15. januára oznámil, že splnil decembrový príkaz Úradu pre spotrebiteľov a trhy (ACM), ten však v pondelok tvrdil opak.

"Apple nesplnil požiadavky v niekoľkých bodoch," uviedol ACM vo vyhlásení. Dodal, že americký koncern neupravil svoje podmienky, v dôsledku čoho poskytovatelia zoznamovacích aplikácií stále nemôžu používať iné platobné systémy.

ACM dodal, že informoval Apple o svojom rozhodnutí. Americký koncern bude tiež dostávať týždenné pokuty v rozmedzí od 5 miliónov do 50 miliónov eur, kým nesplní nariadenia regulačného úradu.