Čipová kríza sa zmierňuje, stále však má dopad na slovenské automobilky

Žilinská Kia vyrába v štandardnom režime.

BRATISLAVA. Čipová kríza sa síce postupne zmierňuje, stále však má dopad na fungovanie automobiliek na Slovensku.

Aktuálne väčšina z nich hovorí o zlepšovaní situácie, ako však upozorňuje naša najväčšia automobilka, Volkswagen Slovakia, prinajmenšom prvý polrok zostane na základe pretrvávajúceho nedostatku polovodičov veľmi nestály a náročný.

„V závislosti od dostupnosti dielov prichádza k čiastočnému prispôsobovaniu produkcie, avšak v menšej miere, ako tomu bolo vlani. V rôznom rozsahu bude začiatkom tohto týždňa čiastočne dotknutá výroba vo všetkých segmentoch," potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.

Žilinská Kia Slovakia vyrába aktuálne v štandardnom trojzmennom režime. Situácia v logistike a dodávkach dielcov sa podľa jej hovorcu Tomáša Potočeka neustále vyvíja. „Pracujeme na tom, aby sme zabezpečili čo najplynulejší chod výroby. V prípade potreby optimalizujeme výrobu v súlade s možnosťami dodávok," dodal.

V štandardnom režime beží aj nitriansky Jaguar Land Rover. „Situáciu s dostupnosťou polovodičmi náš nákupný tím pozorne sleduje a pokiaľ by to situácia vyžadovala, prispôsobili by sme tomu výrobné plány," uviedla manažérka pre firemné záležitosti automobilky Miroslava Remenárová.

Trnavský Stellantis aktuálne na otázky neodpovedal, spoločnosť však vďaka zlepšujúcej sa situácii s dodávkami polovodičových dielcov tento mesiac oznámila návrat do pôvodného výrobného tempa.