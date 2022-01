USA dohadujú pre možnú ruskú inváziu dodávky plynu do Európy z Kataru

USA sa chcú poistiť pre prípad, že by možná ruská invázia na Ukrajinu viedla k nedostatku suroviny v Európe.

WASHINGTON, DAUHA. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vyjednáva s Katarom o možných dodávkach skvapalneného plynu do Európy pre prípad, že by možná ruská invázia na Ukrajinu viedla k nedostatku suroviny v Európe.

S odvolaním na zdroje blízke rokovaniu o tom v sobotu informovala agentúra Bloomberg.

Americký prezident Joe Biden sa podľa nich chystá v januári pozvať do Bieleho domu katarského emira šajcha Tamima bin Hamada Sáního. Biely dom už nejakú dobu stretnutie pripravuje, katarské veľvyslanectvo vo Washingtone ale túto informáciu nekomentovalo.

Pre každý prípad

USA z narastajúceho počtu ruských vojakov pri ukrajinskej hranici usudzujú, že Rusko pripravuje inváziu, čo Moskva popiera. Západné krajiny už dali najavo, že súčasťou ich reakcie by boli tvrdé sankcie proti Rusku.

Bloomberg teraz pripomína obavy časti európskych krajín, že nové potrestanie Ruska pre Ukrajinu môže poškodiť ich ekonomiky a že sa ruský prezident Vladimir Putin uprostred zimy rozhodne zastaviť alebo obmedziť dodávky plynu. Štyridsať percent európskej spotreby plynu pochádza z Ruska a zhruba 30 percent z toho prúdi cez Ukrajinu.

Katar patrí k najväčším svetovým producentom skvapalneného plynu (LNG). Tri štvrtiny produkcie predáva ázijským štátom. Európe poskytuje okolo päť percent plynu.

Bloomberg napísal, že pre niektoré krajiny ako Litva alebo Poľsko je prechod na LNG dôležitý, pretože sa snaží vymaniť z politiky prepravy plynu nakupovaného v Rusku. Americkí predstavitelia sa snažia podľa zdrojov Bloombergu riešiť obavy Európanov okolo vykurovania cez tohtoročnú zimu. Stupňujú tiež tlak, aby Európa odsúhlasila pripravované sankcie a vadia im tiež zdĺhavé rokovania s Európskou úniou aj vo vnútri únie.

Putin popiera správy o chystanej invázii, avšak žiada od NATO bezpečnostné záruky takého typu, že ich aliancia nemôže poskytnúť.

USA viac ponúknuť nemôžu

Riaditeľ Národnej ekonomickej rady Bieleho domu Brian Deese tento týždeň povedal, že USA pracujú s partnermi na zvýšení dodávok paliva do Európy.

„Zameriavame sa na to, aby mala Európa prístup k dostatku zemného plynu v zime a aby sa znížil tlak aj na jar. Znamená to, že rokujeme so spojencami, predovšetkým s tými, ktorí ťažia plyn, aby sme zaistili ďalšie kapacity a spôsob, ako plyn dopraviť do regiónu,“ povedal vo štvrtok Deese.

Priznal, že USA v tomto smere nemajú veľmi čo ponúknuť. „V exporte nášho zemného plynu sme na maximálnej kapacite. Môžeme pracovať so spojencami a pokúsiť sa nájsť spôsob, ako zaistiť produkt iným spôsobom,“ dodal.