Problémy spôsobuje najmä málo rušňov i vodičov, tvrdí Doležal

Problémov sa železnice tak skoro zrejme nezbavia.

BRATISLAVA. Ideálnym stavom na Slovensku by bolo nula odrieknutých a meškajúcich vlakov. Niekoľko rokov to však ešte potrvá, skonštatoval na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Zdôraznil, že všetky faktory, ktoré na to negatívne vplývajú, sa rezort dopravy snaží eliminovať.

Doležal priblížil, že Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypravuje denne zhruba 1500 vlakov. Podotkol, že dôvody na odrieknutie vlaku môžu byť viaceré.

Môže ísť napríklad o nehodovú či mimoriadnu udalosť, výluku na infraštruktúre, alebo o prípady, keď ZSSK nemá disponibilný rušeň. Príčinou však je aj nedostatok rušňovodičov.

"Máme rádovo 1300 rušňovodičov, z toho dlhodobo nám chýba 130," poznamenal minister. Historicky sa to podľa jeho slov riešilo tak, že sa chýbajúci rušňovodiči vykrývali nadčasmi. Podotkol, že pandémia ochorenia covid-19 túto situáciu vystupňovala, pretože v extrémnych prípadoch chýbalo až 400 rušňovodičov z dôvodu karantény či choroby.

Školenia pribrzdila aj pandémia

Doležal skonštatoval, že ZSSK dlhodobo školí nových rušňovodičov, pričom výcvik trvá 14 – 15 mesiacov. Táto školiaca činnosť sa však vplyvom pandémie na rok prerušila. Uistil, že vzdelávacia činnosť sa už reštartuje.

Doležal tiež priblížil, že zvýšili odmenu za prácu rušňovodiča a s odborovými zväzmi vyrokovali 36-hodinový pracovný týždeň, kde sa nebudú zarátavať prestávky na obed. Doplnil, že štartuje aj náborová kampaň.

Minister ubezpečil, že všetky dôvody, prečo vlak môže meškať alebo byť odrieknutý, sa snažia minimalizovať.

"Na čo sa sústredíme, je vyriešenie toho nateraz najväčšieho problému, a to je problém s rušňovodičmi," ozrejmil. Paralelne s tým sa budú rekonštruovať trate a zvyšovať ich priepustnosť. "Cieľ je, samozrejme, aby bolo nula meškajúcich a odrieknutých vlakov, ale ešte to niekoľko rokov potrvá," pripustil.

Nie za všetkých je málo rušňovodičov

Doležal vyčíslil, že v najhorších mesiacoch bolo 300 – 400 odrieknutých spojov. Dôvodom situácie z posledných dní na piatom koridore Bratislava – Kúty smerom na Břeclav je však podľa neho výluka na trati, nie nedostatok rušňovodičov.

"Tešme sa z toho, lebo tento koridor ideme rekonštruovať na 200 kilometrov za hodinu. Akákoľvek rekonštrukcia má za následok výluky," dodal s tým, že vplyvy počas rekonštrukcie sa snažia eliminovať.

Doležal zároveň poukázal na nový grafikon, ktorý vznikol na podnet ministerstva financií a Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) s cieľom optimalizácie. Je tam podľa neho veľa pozitívnych, ale aj negatívnych vecí.

Niektoré spoje boli podľa jeho slov zrušené, veľká zmena je aj na južnej trase. V optimalizácii sa má pokračovať, Doležal poznamenal, že sa hovorilo aj o pridávaní spojov tam, kde to je potrebné. Ak takéto zmeny prídu, bude o tom informovať v priebehu tohto roka.