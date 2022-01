Dobré ráno: Prečo národné parky niekedy viac pripomínajú lunaparky?

Čo nám hovorí nová vysvietená atrakcia v lese o nás?

https://www.podbean.com/player-v2/?i=y4uh3-1183323-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Tatranská atrakcia Chodník korunami stromov, ktorý je v druhom stupni ochrany, je celá osvetlená. Okresný úrad tvrdí, že majiteľ na osvetlenie povolenie nepotrebuje, ochranári to vidia inak, a chcú ísť na kontrolu.

Päťdesiatpäťtisíc svetielok svieti trikrát do týždňa do deviatej do večera. Riaditeľ správy TANAP-u hovorí o jasnom svetelnom smogu.

Ako sa správame k územiam v národných parkoch? Prečo to niekedy pripomína viac lunapark ako prírodu? A vyhráva na Slovensku za každú cenu ten, kto má peniaze?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s ochranárom Erikom Balážom.

