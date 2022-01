Maďarská opozícia by po víťazstve vo voľbách do piatich rokov zaviedla euro

K otázke vstupu Maďarska do eurozóny sa Orbán dlhodobo stavia veľmi zdržanlivo.

BUDAPEŠŤ. Zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán sa dohodlo na tom, že v prípade prevzatia moci po aprílových parlamentných voľbách zariadi, aby Maďarsko do piatich rokov vstúpilo do eurozóny.

Oznámil to v utorok večer v komerčnej televízii ATV kandidát tohto zoskupenia na post premiéra Péter Márki-Zay.

Článok pokračuje pod video reklamou

K otázke vstupu Maďarska do eurozóny sa premiér Viktor Orbán dlhodobo stavia veľmi zdržanlivo. Tvrdí však, že takýto krok zatiaľ nie je aktuálny, pretože pre krajinu by to bola katastrofa.

Márki-Zay vyjadril vieru v to, že aj napriek terajšiemu odmietaniu zo strany Orbána sa uskutoční pred voľbami verejná diskusia kandidátov na post predsedu vlády.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Eurom sa platí už 20 rokov. Stalo sa druhou najpoužívanejšou menou vo svete Čítajte

Tento opozičný kandidát vyzval v pondelok Orbána na verejnú diskusiu. Povedal pritom, že provládni i opoziční voliči si zaslúžia vypočuť si tých, ktorí sa uchádzajú o premiérsky post a teda vedenie krajiny v nadchádzajúcich štyroch rokoch.

Orbán naposledy verejne diskutoval v televízii v roku 2006, a to s Ferencom Gyurcsányom. Podľa opozície nemá odvahu na priamu konfrontáciu. Orbán je predsedom maďarskej vlády od roku 2010, pričom túto funkciu zastával aj v rokoch 1998-2002.

"Každý vie, že šéfom ľavice je Ferenc Gyurcsány. Diskutovať s podriadeným nemá význam," reagoval v pondelok na Márkiho-Zayovu výzvu komunikačný riaditeľ vládneho bloku Fidesz-KDNP István Hollik.

Opozičné zoskupenie s názvom V jednote za Maďarsko tvoria strany Demokratická koalícia (DK), Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum.