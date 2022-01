Zámer Microsoftu kúpiť Activision Blizzard poslal nadol akcie Sony

Ohlásená dohoda o kúpe za 68,7 miliardy dolárov by bola najväčšou akvizíciou Microsoftu v doterajšej histórii.

BRATISLAVA. Akcie japonského technologického gigantu Sony sa počas obchodovania na tokijskej burze prepadli po tom, ako spoločnosť Microsoft uviedla, že plánuje kúpiť americkú firmu Activision Blizzard, ktorá podniká v oblasti počítačových hier a videohier.

Akcie Sony Group si v stredu odpísali 12,8 percenta. Informuje o tom portál bbc.com.

Ohlásená dohoda o kúpe za 68,7 miliardy dolárov by bola najväčšou akvizíciou Microsoftu v doterajšej histórii a najväčším prevzatím firmy v histórii odvetvia počítačových hier a videohier.

Dohoda prichádza rok po tom, ako Microsoft kúpil ďalšieho významného tvorcu hier, firmu Bethesda za 7,5 miliardy dolárov. Kúpa spoločnosti Activision Blizzard by bola veľkým posunom v odvetví. Pre Sony by znamenala, že Microsoft by sa z hľadiska tržieb stal treťou najväčšou firmou na svete v sektore hier. Sony je druhou najväčšou spoločnosťou v tomto odvetví po čínskom technologickom gigantovi Tencent.

V boji o popularitu medzi hráčmi sa všeobecne zdá, že herná konzola firmy Sony PlayStation 5 vedie pred konzolou štvrtej generácie Xbox spoločnosti Microsoft. Japonská firma je zároveň priekopníkom vo virtuálnej realite. Avšak aj v tejto oblasti čelí tvrdej konkurencii zo strany netradičných rivalov, ako je majiteľ Facebooku, firma Meta Platforms.

