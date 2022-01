Inflácia bude podľa analytikov rásť aj naďalej

Na rekordných úrovniach by sa mohla udržať až do jari.

BRATISLAVA. Ceny tovarov a služieb by mali podľa analytikov rásť aj v ďalších mesiacoch. Podľa Štatistického úradu SR bol v decembri medziročný rast cien na úrovni 5,8 %, čo bola najvyššia mesačná hodnota od decembra 2004.

„Trend zrýchľovania inflácie pokračuje a obrat očakávame od apríla budúceho roka. Od januára začnú ťahať infláciu vyššie ceny elektriny, plynu a tepla. Vďaka tomu by sa mohla celková inflácia pohybovať na začiatku roka 2022 nad 7 %, čo odkrojí časť nominálnych príjmov,“ uviedol vo svojom komentári analytik Národnej banky Slovenska Branislav Karmažin.

Aj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák očakáva v úvode roka ďalšie skokové zrýchlenie inflácie, a to najmä v dôsledku zvýšenia regulovaných cien energií na bývanie, ale aj pokračujúceho zdražovania potravín, či obnovenia rastu cien pohonných hmôt. Aj podľa Koršňáka by sa medziročná inflácia v úvode roka mala vyšplhať nad úroveň 7 %.

Na týchto rekordných úrovniach by sa mala udržať podľa neho až do jari, následne by už vyprchanie efektu minuloročného zvýšenia spotrebných daní na tabak a cigarety, ale aj vysoká porovnávacia báza pri cenách tovarov, pohonných hmôt i potravín mali postupne prispievať k zvoľňovaniu dynamiky medziročného rastu cien.

Podobne situáciu vidí aj analytička 365.bank Jana Glasová. „Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás vysoká a bude rásť tempom okolo 6 až 7 %,“ povedala Glasová. Smerom nahor ju budú podľa nej tlačiť hlavne vyššie ceny výrobných vstupov a stavebných materiálov, čo spôsobuje surovinová kríza.

Okrem toho bude v tomto roku tlačiť infláciu nahor aj podľa Glasovej drahšia ropa a teda aj benzín. „Neočakávame ale už nejaké prudké zdražovanie ropy, jej ceny sa však budú držať zhruba na súčasných úrovniach, čo znamená, že nepríde ani zlacnenie,“ povedala Glasová.

Analytička Wood & Company Eva Sadovská povedala, že podobný cenový vývoj očakáva aj v prípade potravín. Najvyššiu úroveň by inflácia potravín mala dosiahnuť v prvom kvartáli, a to okolo 7 %. Následne by už malo prísť spomalenie medziročného tempa rastu cien potravín a nealkoholických nápojov.

Ako ďalej pre agentúru SITA povedala hlavná analytička ProfitLevel Lucia Žárska, vývoj bude závisieť najmä od nárastu počtu pozitívnych prípadov na COVID-19, rýchlosti šírenia mutácie omikron a následných zavedených obmedzení, ktoré výrazne vplývajú na ekonomickú situáciu a takisto na zvyšovanie spotrebiteľských cien. V prvom kvartáli roku 2022 Žárska predpokladá navýšenie cien importných komodít a polotovarov, ktoré budú tlačiť na domáce výrobné ceny.