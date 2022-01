Štát má podľa kontrolórov problém s portálom Slovensko.sk aj hospodárením v lesoch

Problémom je aj nefunkčná kontrola štátnych inštitúcií.

BRATISLAVA. Slovensko trápi nefunkčná vnútorná kontrola štátnych inštitúcií, drahý a meškajúci modul úradnej komunikácie, nedostatočná prevencia voči hazardu či nejednotné pravidlá pri hospodárení v lesoch. Upozornil na to predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík v štvrťročnej správe o výsledkoch kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov.

V poslednom kvartáli roku 2021 úrad ukončil 10 kontrolných akcií v 15 subjektoch a jeho analytická jednotka spracovala dve analýzy. Kontrolóri identifikovali nedostatky aj pri nastavení verejného obstarávania u národných diaľničiarov či pri účinnosti rezidentského štúdia pre mladých lekárov. Závažné zistenia odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.

NKÚ zároveň poukázal na to, že skúsenosti z kontrol poukazujú na silný rezortizmus, častú neochotu k spolupráci a výmene informácií, čo môže podstatne ovplyvniť efektívnosť využitia verejných financií.

Problémom aj meškanie Slovensko.sk

Predseda národných kontrolórov v listoch prezidentke, predsedovi Národnej rady a predsedovi vlády poukazuje aj na problém chátrajúcich budov štátnych inštitúcií.

Efektívnejšie využívanie majetku pritom môže prispieť k rastu HDP. Úrady, novovzniknuté i tie s dlhou históriou, široko využívajú nájomné vzťahy za rôznorodo výhodné aj nevýhodné ceny. Podľa NKÚ je nevyhnutné zriadiť špecializovaný útvar, ktorý zabezpečí efektívnu a hospodárnu správu kancelárskych budov.

Úrad zároveň skonštatoval, že skúsenosť s pandémiou by mohla prispieť k prehodnoteniu a k zmene existujúcich nájomných vzťahov a nevýhodných podmienok, či už znížením kancelárskej plochy na jedného zamestnanca alebo vo väčšej miere využívať prácu z domu.

Modul úradnej komunikácie, konkrétne viac ako 34 mesiacov meškajúca časť Ústredného portálu verejnej správy (Slovensko.sk), je príkladom pochybení v rámci informatizácie, a to vrátane takzvaného vendor lock-in problému.

Úrad upozornil, že štátna agentúra NASES sa už v roku 2010 v 60-miliónovej zmluve vzdala vlastníctva autorských majetkových práv na ústredný portál či zdrojových kódov. Štát preto nemá právo ani na vykonávanie zmien a cena za ich odkúpenie sa už vyšplhala na 210 miliónov eur. Samotný modul bol vytváraný za 3,2 milióna eur ako riešenie na mieru napriek tomu, že na trhu bolo k dispozícii komerčné, niekoľkonásobne výkonnejšie a podstatne lacnejšie riešenie.

Ani po druhej zmluve z roku 2017 a jej desiatich dodatkoch nie je systém odovzdaný. Napriek tomu, že je nefunkčný, bol takmer úplne uhradený a nezaplatených ostalo len 15 percent ceny diela. Zistenia odstúpil NKÚ orgánom činným v trestnom konaní.

Rezidentské štúdium nenavýšilo počet lekárov

Predseda kontrolórov informoval aj o kontrole zameranej na rezidentské štúdium lekárov pre dospelých a pediatrov. To malo od roku 2014 pomôcť riešiť ich nedostatok, a to konkrétne preplatením nákladov štúdia. Avšak, podľa NKÚ toto štúdium dostatočne neprispelo k navýšeniu počtu lekárov v prvej línii, ani k plynulejšiemu prechodu absolventov štúdia do terénu.

Pozitívne však hodnotí, že ministerstvo zdravotníctva reflektovalo na pripomienky úradu a niektoré už zapracovalo do prebiehajúceho programu. Rezort by mal tiež na základe odporúčaní úradu komplexne prehodnotiť rezidentský program.

V rámci hospodárenia v lesoch NKÚ skonštatoval, že sa riadi nejednotnými pravidlami. Investície do obnovy a výsadby lesa sú nedostatočné. Trvalo udržateľné hospodárenie s drevom s dôrazom na spoločenskú a ekologickú hodnotu lesa by malo mať podľa predsedu NKÚ prednosť pred ziskom z predaja dreva.

Národná autorita pre externú kontrolu odporúča, aby vláda pripravila komplexný plán ochrany a obnovy lesov na Slovensku.