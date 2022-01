Inflácia na Slovensku dosiahla vlani najvyššiu hodnotu za deväť rokov

Decembrová inflácia bola 5,8 percenta

Medziročný rast cien v decembri 2021 bol 5,8 percenta, čo bola najvyššia mesačná hodnota od decembra 2004. Ako ďalej informuje Štatistický úrad, medzimesačný aj medziročný vývoj v decembri ovplyvňovali hlavne rastúce ceny za vybrané potraviny, stavebné materiály v položkách bývania a pribudli aj vyššie ceny v kategórii, ktorá zastrešuje noviny a periodiká ovplyvnené rastúcimi cenami papiera.

Infláciu v decembri medziročne najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 6,3 percenta, čo bola najvyššia mesačná hodnota v roku 2021. Najvýznamnejšie tento výsledok ovplyvnili avizované rastúce ceny pekárenských výrobkov a tiež mlieka a syrov, obe zložky boli medziročne drahšie o viac ako 6 percent.

V decembri sa zdynamizoval aj rast cien za oleje a tuky, medziročne sme zaplatili takmer o pätinu viac.

Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností, bývanie a energie, zvýšili rast cien na hodnotu 4,2 percenta, čo bolo najviac v roku 2021, minulý mesiac to boli 4 percentá. Ide najmä o vplyv drahších stavebných materiálov, ktoré vstupujú do rôznych zložiek výdavkov patriacich do tohto odboru a dosahujú nadpriemerné medzimesačné rasty takmer nepretržite už od jari minulého roka.