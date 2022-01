Delta Air Line prekonala odhady zisku, v tomto roku očakáva straty

Omikron s veľkou pravdepodobnosťou oddiali zotavovanie dopytu v oblasti cestovania zhruba o dva mesiace.

ATLANTA. Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines zaznamenala za 4. kvartál minulého roka vyšší než očakávaný upravený zisk. Vyhliadky na 1. kvartál tohto roka sú však pesimistické.

Aerolínie informovali, že za obdobie október až december minulého roka zaznamenali upravený zisk pred zdanením na úrovni 170 miliónov USD (149,52 milióna eur). Na akciu to predstavuje 0,22 USD, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters počítali so 14 centami na akciu.

Prevádzkové tržby predstavovali 9,47 miliardy USD. Priblížili sa tak k situácii v závere predpandemického roka 2019, keď oproti 4. kvartálu v danom roku boli tržby iba o 17 percent nižšie. Výsledky podporil zvýšený dopyt po leteckej preprave počas vianočných sviatkov.

V 1. štvrťroku tohto roka však spoločnosť očakáva stratu, najmä pre komplikácie spôsobené omikronom, infekčnejším variantom nového koronavírusu.

Podľa Delty omikron s veľkou pravdepodobnosťou oddiali zotavovanie dopytu v oblasti cestovania zhruba o dva mesiace. V ďalších kvartáloch však už spoločnosť počíta so zlepšením situácie.

"Napriek očakávaniu straty za 1. štvrťrok, naďalej počítame so solídnym ziskom v druhom, treťom a aj vo 4. kvartáli. To by malo viesť k výraznému zisku za celý rok 2022," povedal finančný riaditeľ Delta Air Lines Dan Janki.