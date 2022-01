Rast čínskej ekonomiky sa tento rok spomalí na takmer 5 percent

Analytici zároveň zhoršili odhad aj v súvislosti s rastom ekonomiky Číny za minulý rok.

PEKING. Rast čínskej ekonomiky sa v tomto roku spomalí pravdepodobne až na takmer 5 percent, uviedli v najnovšom odhade analytici oslovení agentúrou Reuters. Nový odhad znamená zhoršenie v porovnaní s prognózou spred troch mesiacov.

Podľa najnovších odhadov viac než 60 analytikov by rast ekonomiky Číny mal tento rok dosiahnuť iba 5,2 percenta.

V predchádzajúcej októbrovej prognóze počítali analytici so spomalením rastu v roku 2022 na 5,5 percenta.

Ako dôvod zhoršenia prognózy uviedli viacero nepriaznivých faktorov, ako sú problémy na trhu nehnuteľností, sprísnenia opatrení v oblasti znečisťovania ovzdušia či zavedenie tvrdých opatrení proti ochoreniu COVID-19, ktoré viedli k obmedzeniu spotreby.

Aj čo sa týka vývoja ekonomiky za minulý rok, analytici oslovení agentúrou Reuters svoju prognózu zhoršili. V októbrovej prognóze počítali s rastom čínskej ekonomiky v roku 2021 o 8,2 percenta, teraz očakávajú, že Čína oznámi rast iba o 8 percent. Aj to však bude najvýraznejší rast ekonomiky za posledné desaťročie.

Za 4. kvartál minulého roka počítajú analytici s medziročným rastom o 3,6 percenta. Ak by sa odhad potvrdil, bolo by to najslabšie tempo rastu čínskej ekonomiky od 2. štvrťroka 2020.

V medzikvartálnom porovnaní odhadujú ekonómovia rast čínskeho hospodárstva v poslednom kvartáli minulého roka o 1,1 percenta. Peking by mal údaje za 4. štvrťrok zverejniť 17. januára.