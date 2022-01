Ceny ropy budú pokračovať v raste, mohli prekonať sto dolárov za barel

Minulý rok ceny vzrástli asi o 50 percent.

LONDÝN. Ceny ropy, ktoré v minulom roku vzrástli zhruba o 50 %, budú v raste pokračovať aj v tomto roku.

Očakávajú to analytici, pričom podľa niektorých z nich by nedostatok produkčnej kapacity a obmedzené investície v ropnom sektore mohli zvýšiť ceny komodity nad 100 USD (88,21 eura) za barel (159 litrov).

Aj keď nový variant koronavírusu omikron výrazne zvyšuje počty nakazených, podľa analytikov budú ceny ropy rásť aj naďalej.

Vychádzajú z toho, že vlády už nie sú ochotné zaviesť také prísne obmedzenia ako v roku 2020, ktoré viedli k prudkému spomaleniu ekonomickej aktivity.

"Ak vychádzame z toho, že Číne by nemalo tento rok hroziť prudké spomalenie ekonomiky a možnosti ropného zoskupenia OPEC+ zvyšovať ťažbu majú svoje limity, nevidím dôvod, prečo by sa cena Brentu nemohla už v 1. kvartáli posunúť k hranici 100 USD za barel," povedal analytik Jeffrey Halley zo spoločnosti OANDA. Cena ropy Brent sa v stredu pohybuje nad 84 USD/barel.

Aj analytici z banky Morgan Stanley predpokladajú pokračovanie rastu cien ropy, neočakávajú však, že by mali prekonať 100 USD/barel. Podľa nich by mohla cena Brentu dosiahnuť 90 USD/barel, a to v 3. kvartáli roka.

S cenou okolo 100 USD/barel nesúhlasí ani ománsky minister ropného priemyslu. Ako povedal tento týždeň v rozhovore pre agentúru Bloomberg, producenti nemajú záujem o vyhnanie cien ropy na 100 USD. Podľa neho "svet nie je takúto situáciu pripravený".