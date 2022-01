Pomoc manžela či súrodenca v s.r.o. už zrejme nebude nelegálnou prácou

Vláda odobrila novelu a poslala ju do parlamentu.

BRATISLAVA. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) navrhol rozšíriť výnimku z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce na spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu - manželia, súrodenci - a na ich príbuzných v priamom rade (tiež manželia alebo súrodenci), ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov alebo sú študenti do 26 rokov.

Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci, ktorú minister predložil na stredajšie rokovanie vlády. Kabinet novelu odobril a poslal na prerokovanie parlamentu.

Zlepšenie podnikateľského prostredia

Rezort práce argumentuje vznik novely požiadavkami na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zmena sa dotkne aj kontroly, už ju nebude vykonávať Ústredie práce či úrady práce, ale kompetencia sa plne presunie na inšpektoráty práce. Dôvodom je súčasná nejednotnosť postupu kontroly.

Vládna garnitúra navrhuje, aby novela začala platiť od 1. januára 2023.

Potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Predaj potravín bude možný aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sa budú môcť predávať iba ak budú bezpečné. Prevádzkovateľ ich bude môcť predávať iba v prevádzke, v ktorej sa potraviny nachádzali pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti a len konečnému spotrebiteľovi.

Rovnako musia byť zreteľne označené a oddelene umiestnené od ostatných potravín.

Novela tiež počíta s posilnenou ochranou zdravia spotrebiteľa a trhu. Rovnako sa znižuje minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola pokuta uložená.

Pokiaľ do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, orgán úradnej kontroly bude môcť uložiť pokutu do dvojnásobku sadzby, minimálnej výške 50 tisíc eur a maximálne do dvoch miliónov eur.

Prevádzkovatelia po novom nebudú musieť dodržiavať podiel poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených na Slovensku, no budú povinní uvádzať percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky v propagačnom letáku.

Návrh zákona prešiel dvomi pripomienkovými konaniami.

V rámci prvého bolo uplatnených 70 pripomienok, z čoho 39 bolo zásadných. Rozpory boli odstránené, no podľa výsledkov rozporových konaní sa návrh zákona zmenil. Z toho dôvodu bol predložený na druhé pripomienkové konanie, v rámci ktorého bolo vznesených 100 pripomienok, z toho 61 zásadných.