Na trhu je takmer o päť percent menej bytov.

BRATISLAVA. Záujem o bývanie v Bratislave klesá, najmä z dôvodu extrémnych cien. Vyplýva to zo správy realitnej spoločnosti Lexxus.

„Napriek tomu, že sa ku koncu roka ponuka nových bytov na bratislavskom rezidenčnom trhu zvýšila oproti predchádzajúcemu kvartálu 2,5-násobne, na trhu je takmer o päť percent menej bytov," uvádza spoločnosť s tým, že oproti minulému roku ponuka nových bytov poklesla približne o štvrtinu.

Záujem je vyšší ako ponuka, no klesá

„V roku 2021 sa predalo takmer o 30 percent menej nových bytových jednotiek, ako v roku 2020. Cena predaných bytov rástla o viac ako 24 percent v porovnaní s rokom 2020," dodáva.

V mesiacoch október až december na trh pribudlo podľa Lexxusu tesne pod 500 nových bytových jednotiek, pričom počas predchádzajúceho kvartálu to bolo len 206 bytov.

„No napriek tomu, je podľa prvých údajov, na trhu takmer o 80 bytov menej, ako počas predchádzajúcich troch mesiacov," konštatuje spoločnosť. Celková ponuka voľných bytov v projektoch v hlavnom meste sa ku koncu roka priblížila k hranici 1 600 voľných jednotiek.

„Záujem o novinky v hlavnom meste bol aj počas posledného kvartálu vyšší, ako ponuka. Ku koncu roka sa predalo 606 bytov, čo je o 7,6 percenta viac, ako počas minulého kvartálu. No ak sa pozrieme na situáciu spred roka, dopyt po nových bytoch klesal o viac ako 28 percent," dodáva Lexxus.

Priemerná cena predaných bytov sa medzikvartálne zvýšila až o 323 eur, resp. 12,2 percenta a dosiahla úroveň 3 570 eur s DPH za meter štvorcový. V porovnaní s rokom 2020 narástla až o 24 percent.

„Za výraznejším nárastom priemernej ceny predaných bytov ku koncu roka stoja prevažne nákupy nehnuteľností, ktorých ceny sa postupne, počas posledných sledovaných mesiacov roku 2021 zvyšovali, a to viac, ako dvakrát za celé kvartálne obdobie. Kupujúci si v niektorých prípadoch, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, zaplatili viac, a to v rozmedzí od 2,8 percenta až do 27,5 percenta," vysvetlil odhadca cien nehnuteľností z realitnej spoločnosti Lexxus Peter Ondrovič.

Cena rastie

Priemerná cena voľných bytov sa ku koncu štvrtého kvartálu minulého roka vyšplhala na hodnotu 3 893 eur s DPH za meter štvorcový.

„Ako každý kvartál od roku 2019, aj tentokrát konštatujeme, že ide o ďalšie pokrízové maximum," uvádza spoločnosť. Priemerná cena voľných bytov rástla v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím oveľa miernejšie, ako priemerná cena predaných bytov, konkrétne o 63 eur, resp. 2,2, percenta.

„V medziročnom porovnaní sme zaznamenali nárast vo výške 18,3 percenta. Dynamika medziročného rastu priemernej ceny voľných bytov sa opäť mierne zrýchlila," dodáva.

Počet bytov v ponuke klesal aj v prípade sekundárneho trhu, a to o niečo vyše 10 percent. „Rástla aj priemerná cena, konkrétne o 63 eur resp. 1,8 percenta. Priemerná cena dosiahla hodnotu 3 568 eur s DPH za meter štvorcový," konštatuje Lexxus. Ku koncu roku 2021 sa medzikvartálne zvyšovala ponuka na trhu nájmu, pričom počet bytov a apartmánov v ponuke narástol o 6,2 percenta.