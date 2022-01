Plynovod Jamal funguje v reverznom režime už viac než tri týždne

Otočenie toku plynu cez Jamal spôsobilo, že v daný deň vyskočili ceny v Európe na rekordnú úroveň.

MOSKVA. Plynovod Jamal, ktorý zvyčajne prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, funguje v reverznom móde aj v utorok. Plyn sa tak opačným smerom, zo západu na východ, prepravuje už 22. deň za sebou.

Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.

Článok pokračuje pod video reklamou

Plynovod funguje v reverznom režime od 21. decembra. Práve otočenie toku plynu cez Jamal spôsobilo, že v daný deň vyskočili ceny suroviny v Európe na rekordnú úroveň.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vysoký dopyt v Európe vyhnal vývoz skvapalneného plynu z USA na rekordné hodnoty Čítajte

Ako Gascade informoval, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na nemecko-poľskej hranici prúdil plyn z Nemecka do Poľska v utorok v hodinovom objeme približne 7 miliónov kilowatthodín. Na tejto úrovni by sa mal objem prepravovaného plynu udržať až do stredy 12. januára.

Zatiaľ nie je jasné, kedy sa tok plynu v Jamale otočí späť z Ruska do Nemecka. Zdroj blízky ruskému plynárenskému koncernu Gazprom však uviedol, že firma by mala tok plynu otočiť v priebehu januára.