Kia Slovakia ukončila výrobu Sportage štvrtej generácie

Model je medzi zákazníkmi stále veľmi populárny.

TEPLIČKA NAD VÁHOM. Spoločnosť Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom vyrobila v prvom januárovom týždni posledný automobil Sportage štvrtej generácie. Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Potočka sa táto generácia vyrábala od konca roku 2015 a posledný vyrobený kus má poradové číslo 1.161.841.

Doplnil, že ide o najvyrábanejšiu generáciu modelu v histórii závodu.

"Model Kia Sportage štvrtej generácie je medzi zákazníkmi stále veľmi populárny. Atraktívny dizajn a vysoká kvalita sú hlavné piliere jeho úspechu, na ktorý, pevne verím, nadviaže aj piata generácia. Jej výrobu sme spustili koncom roka 2021," uviedol Potoček.

Počas šiestich rokov výroby štvrtej generácie bolo najviac modelov určených pre zákazníkov z Veľkej Británie, Ruska, Španielska a Talianska. Posledný vyrobený model poputuje podľa hovorcu k zákazníkovi do Veľkej Británie.

Kia Sportage bola druhým automobilom, ktorý začali v roku 2007 vyrábať v Kia Slovakia.

"Vtedy išlo o jeho druhú generáciu a do roku 2010 vyrobili viac ako 100-tisíc vozidiel. Tretia generácia si získala sympatie mnohých zákazníkov po celej Európe. Z tohto modelu zišlo do roku 2015 z výrobných liniek takmer 800-tisíc kusov. Celkovo vyrobili v Tepličke nad Váhom do začiatku roka 2022 viac ako dva milióny modelov Sportage a vyše polovica z tohto počtu pripadá na ukončenú štvrtú generáciu," dodal Potoček.