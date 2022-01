Wizz Air a Ryanair pozastavujú niektoré lety aj z košického letiska

Dôvodom na pozastavenie letov je šírenie nového variantu koronavírusu omikron.

BRATISLAVA. Nízkonákladové letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air pre šírenie nového variantu koronavírusu omikron v Európe pozastavujú prevádzku niektorých svojich pravidelných liniek aj z košického letiska.

Aerolínie Wizz Air pozastavujú na dva mesiace lety na letisko Doncaster - Sheffield vo Veľkej Británii od 7. januára do 7. marca.

Pre agentúru SITA to v piatok potvrdila marketingová manažérka Letiska Košice Karolína Linhartová. Lety do Londýna - Lutonu bude tento dopravca naďalej zabezpečovať podľa zimného letového poriadku.

Ryanair podľa košického letiska pozastavuje lety na štyroch pravidelných linkách - na letisko Londýn - Stansted od 7. januára do 2. februára, do Viedne od 7. januára do 4. februára, do Varšavy na letisko Modlin od 8. januára do 1. februára a do Liverpoolu od 9. januára do 2. februára. „Lety z Košíc do Dublinu a Prahy s Ryanairom budú prevádzkované bez zmeny podľa zimného letového poriadku," uviedla Linhartová.

Letecká spoločnosť Austrian Airlines prevádzkuje lety do Viedne bez zmeny podľa pôvodných plánov.

„Po odznení vlny omikronu v Európe očakávame výrazný rast počtu prepravených cestujúcich u všetkých leteckých spoločností lietajúcich z Košíc," dodala Linhartová. Na košickom letisku na najbližšie mesiace nie sú plánované charterové lety.

Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu spôsobenú variantom koronavírusu omikron letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air už predtým avizovali pozastavenie, resp. obmedzenie niektorých svojich letov z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.