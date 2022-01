Takmer tretina Slovákov by zvažovala vozidlo na zemný plyn, ak by bolo viac plniacich staníc

Na Slovensku je v súčasnosti verejne dostupných 16 plniacich staníc.

BRATISLAVA. Takmer tretina oslovených Slovákov by zvažovala kúpu vozidla na stlačený zemný plyn (CNG), ak by bola na Slovensku hustejšia sieť plniacich staníc na CNG. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) realizovala agentúra AKO na vzorke tisíc respondentov.

Na Slovensku je v súčasnosti verejne dostupných 16 plniacich staníc na CNG a autá na plynový pohon tvoria len percento z celkovo registrovaných vozidiel.

„Z výsledkov prieskumu vyplýva, že plynová mobilita síce na Slovensku nebude dominantným smerom, no má výrazne vyšší potenciál ako je súčasný stav,“ konštatoval výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Takmer 30 % opýtaných sa vyjadrilo, že CNG automobil by si obstaralo, ak by mohli získať podobnú dotáciu, aká sa ponúka pri elektromobiloch.

„Ako kľúčový aspekt sa ukazuje, že dotácia dorovnávajúca cenu CNG vozidla s benzínovou verziou, je zrejme kľúčový faktor pre týchto ľudí,“ dodal riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích. Štvrtinu respondentov by presvedčili výrazne nižšie náklady na pohonné hmoty. Prevádzkové náklady sú v porovnaní s naftovým alebo benzínovým pohonom približne o pätinu nižšie.

Naopak, o CNG autá nejavia záujem ľudia starší ako 56 rokov a obyvatelia miest, žijúcich najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Záujem o CNG mobilitu je najmä vo vidieckych a horských regiónoch.

Podľa Hřícha sa ukazuje, že práve v hornatejších krajoch je potrebná väčšia dotácia.

„Predsa sú to kraje, kde je nižšia nákupná sila. Zároveň tam vyskočila odpoveď o hustejšej sieti plničiek. Môžeme si dať paralelu s nabíjačkami na elektromobily. Tiež začínali v Bratislave, potom išli do Košíc, až potom sa dostávali ďalej od miest. Keďže v hornatejších krajoch je štruktúra osídlenia iná, aj predpoklad dostupnosti čohokoľvek vrátane CNG je pre nich kľúčový. Možno, keď teraz vidia, že elektromobil si nekúpia, pretože ho nemajú takmer kde nabiť, boja sa, aby sa im niečo podobné nestalo s CNG,“ doplnil Hřích.

Prieskum sa realizoval na vzorke 1 000 respondentov v období od 7. do 19. októbra 2021. Oslovení odpovedali na otázku, aké okolnosti sú pre nich dôležité pri kúpe vozidla na CNG.