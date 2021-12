Šéf Siemensu vyzval na rešpekt k Číne. Obmedzenie importu by poškodilo aj Európu

Konfrontačná politika problémy nevyrieši, uviedol Roland Busch.

MNÍCHOV. Generálny riaditeľ nemeckého koncernu Siemens Roland Busch varoval pred konfrontáciou s Čínou a vo vzťahu k nej vyzval na úctivý prístup.

„Čína je právom veľmi sebavedomá krajina. Za 20 rokov vyviedla z chudoby miliardu ľudí a vytvorila skutočnú strednú triedu,“ povedal Busch pre piatkové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung.

Baerbocková presadzuje tvrdší postup

Nová nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková presadzuje tvrdší postup voči komunistickému režimu v Pekingu vzhľadom na porušovanie ľudských práv.

Politička zo strany Zelených napríklad vyzýva na zákaz dovozu produktov vyrobených s použitím nútenej práce do Európskej únie (EÚ).

Šéf Siemensu uviedol, že Baerbocková s ním ako s predsedom Ázijsko-pacifického výboru nemeckých podnikov na túto tému zatiaľ nediskutovala.

Obchodné obmedzenia poškodia aj Európu

Nedostatky v Číne sa „nevyriešia konfrontačnou zahraničnou politikou. Ak sa zavedú zákazy vývozov, mohlo by to viesť k tomu, že už nebudeme môcť nakupovať solárne články z Číny - to by znamenalo, že prechod k udržateľným zdrojom energií sa v tomto bode skončí“, upozornil Busch.

Zároveň vyjadril optimizmus, že Zelení budú presadzovať témy ako doprava, výstavba a ochrana klímy, a dúfa, že budú mať zmysel pre primeranosť.

„Samozrejme, že by sme uhlie mohli prestať používať už v roku 2022, to by sa však v Nemecku zhaslo,“ povedal šéf Siemensu. Aj elektromobil sa nabíja „farebnou, nie zelenou elektrinou. Rýchly pokrok dosiahnete iba vtedy, keď nebudete príliš dogmatickí“, uzavrel.