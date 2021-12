Povinné príspevky do druhého piliera sa od nového roka zvýšia

Sadzba sa má postupne zvyšovať až do roku 2024.

BRATISLAVA. Sporitelia v 2. dôchodkovom pilieri si budú na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach od nového roka sporiť viac.

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2022 zvýšia na 5,5 % z vymeriavacieho základu. V roku 2021 to bolo 5,25 %.

Pripomenula to hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Nová referenčná suma

Sadzba príspevkov sa má ďalej postupne zvyšovať o 0,25 % ročne až do roku 2024, kedy dosiahne šesť percent z vymeriavacieho základu.

"Zároveň sa sporiteľom v 2. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do 1. piliera (do SP) zníži o 0,25 % na 12,50 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do 1. a 2. piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %," spomenula hovorkyňa s tým, že v roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 % do 1. piliera a šesť percent do 2. piliera.

SP stanovila aj novú referenčná sumu pre výplatu dôchodku z 2. piliera. V roku 2022 bude na úrovni 508,90 eura.

"Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo SP (1. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (2. pilier) programovým výberom," vysvetlila hovorkyňa.

Programový výber

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania, alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v 2. dôchodkovom pilieri.

Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

"V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v 2. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z 1. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 508,90 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v 2. pilieri jednorazovo," dodala Dvoráková.