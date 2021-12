Omikron obmedzí lety aj na Slovensku, Ryanair stopne viaceré spojenia

Ponuku letov znižuje aj spoločnosť Wizz Air

BRATISLAVA. V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou spôsobenou variantom koronavírusu omicron avizujú letecké spoločnosti v januári budúceho roka obmedzenie niektorých letov.

Informuje o tom Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. Cestujúcim pritom odporúča sledovať webové stránky jednotlivých leteckých spoločností, kde je ponuka letov vždy najaktuálnejšia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ryanair v januári pozastavuje na tri týždne, od 10. do 31. januára, viaceré spojenia vo svojej sieti, pričom z Bratislavy pôjde o linky do Bruselu, Solúna, Bologne, Milána, na Maltu, do Ľvova, Birminghamu, Leedsu Bradford a Manchesteru.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Počas vianočného víkendu zrušili vo svete viac ako osemtisíc letov Čítajte

Zároveň zredukuje posledné tri týždne januára lety do Dublinu a Londýna Stansted, ktoré bude prevádzkovať dvakrát týždenne.

Ostatné pravidelné linky do Kodane, Eindhovenu, na Lanzarote, do Ríma a Kyjeva by mali lietať podľa pôvodných letových poriadkov.

„Ryanair avizoval, že situáciu na február a marec prehodnotí krátko po Novom roku. Ak sa situácia zlepší, lety sa môžu do ponuky vrátiť aj skôr," uvádza BTS.

Ponuku letov znižuje tiež spoločnosť Wizz Air. Lety do bulharskej Sofie sú naplánované na 3. a 7. januára a následne na 29. marca. Posledný let do Skopje bude 11. januára a potom 5. marca.

Linka Kyjev Zhuliany je momentálna otvorená celý január, február aj marec každý pondelok a piatok. Linka Wizz Air do Ľvova bude prerušená od 10. januára predbežne do 5. júla, od februára by však mal do Ľvova opäť lietať Ryanair.

Linka do Odesy je aktuálne otvorená od 29. marca a lety do Londýna Lutonu Wizz Air predbežne prerušuje od 9. januára do 27. marca.