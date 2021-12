Minister Sulík: Ceny energií závisia od rozhodnutí Nemecka a EÚ

Slovensko ceny energií podľa Sulíka ovplyvniť nemôže.

BRATISLAVA. I keď ceny plynu a elektriny na burzách v posledných dňoch klesli, stále sú niekoľkonásobne vyššie ako na začiatku tohto roka. Slovensko ich nemôže ovplyvniť a musí čakať na rozhodnutia nemeckej vlády a Európskej komisie.

Vysoké ceny energií totiž súvisia aj s odkladaním spustenia nového plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), rozhodnutím o odstavení nemeckých jadrových elektrární a s rastúcou cenou emisných povoleniek, povedal pre TASR minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Nedostatok elektriny z iných zdrojov spustil v Európe opäť do prevádzky niektoré uhoľné elektrárne a náhradné zdroje na plyn. To ale zvýšilo dopyt po plyne, a tiež po emisných povolenkách, ktorých cena tak v tomto roku vzrástla o vyše 150 percent - takmer na 80 eur za tonu. To sa následne prejavilo na aktuálne vysokej cene elektriny.

Rekordné ceny plynu zasa podporuje jeho nedostatok v európskych zásobníkoch a obmedzené dodávky z Ruska. Aktuálne ceny klesli pre prísľub zvýšenia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy.

Aj keď súčasné plynovody z Ruska do Európy nie sú využité, Moskva sa usiluje získať povolenie na prevádzku nového plynovodu Nord Stream 2, ktorým obchádza tradičné tranzitné krajiny ako Poľsko, Ukrajina, ale aj Slovensko.

Znížením dodávok do ruských zásobníkov v Európe cena plynu s dodávkou v nasledujúcom mesiaci postupne vzrástla začiatkom minulého týždňa na rekordnú úroveň 180 eur za megawatthodinu.

Aktuálna situácia na trhu podľa Sulíka ovplyvní rozhodovanie novej nemeckej vlády aj Európskej komisie, ktorá by mohla obchodovanie s emisnými povolenkami pozastaviť, alebo zvýšiť ich množstvo na trhu.

"Ja si myslím, že skôr či neskôr prídu k rozumu a vystavia prevádzkové povolenie pre Nord Stream 2 a ešte chvíľu nechajú bežať atómové elektrárne. Ak by toto spravili, tak zo dňa na deň idú okamžite ceny energií dole," povedal minister.

Slovensko reálne energetickú politiku Nemecka ani EÚ neovplyvní, pretože počet obyvateľov je približne jedno percento EÚ.

"My môžeme hovoriť, môžeme upozorňovať, čo ja aj robím. Komunikujem so svojimi kolegami vo Vyšehradskej štvorke (V4), ale v zásade ide o to, že sa Nemecko už pred rokmi rozhodlo pre absurdnú energetickú politiku a my na to doplácame," dodal Sulík.