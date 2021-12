Klimatické zmeny a zvýšenie cien zasiahli aj dijonskú horčicu

Nedostatok semien sa už premietol do poklesu dodávok.

DIJON. Klimatické zmeny a prudko stúpajúce ceny vstupných surovín tvrdo zasiahli výrobcov známej francúzskej dijonskej horčice.

Ich vyhliadky sú tak oveľa slabšie, ako ich produkt. Problémy v tomto odvetví sú ukážkovým príkladom ťažkostí, ktorým čelí potravinársky priemysel ako celok.

Správa kanadského ministerstva poľnohospodárstva odhaduje, že produkcia horčičných semien v Kanade, ktorá je ich najväčším svetovým výrobcom, bude v sezóne 2021/2022 pre katastrofálne sucho nižšia o 28 %. V dôsledku toho sa očakáva, že priemerná cena horčičných semien vzrastie na viac ako 1500 eur za tonu, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Milovníci horčice by sa tak mali pripraviť na to, že budú musieť zaplatiť viac.

A francúzske Burgundsko, kde sa vyrába väčšina silnej, štipľavej dijonskej horčice, ktorá sa konzumuje na celom svete, je silne závislé od kanadských farmárov.

"Sme v kríze, akú sme nezažili za 25 rokov," povedal Christophe Planes, obchodný riaditeľ francúzskej firmy Reine de Dijon, tretieho najväčšieho výrobcu horčice a dcérskej spoločnosti nemeckej skupiny Develey.

"Cena semien už v priebehu roka vzrástla troj- alebo štvornásobne, a čoskoro možno aj päťnásobne," posťažoval sa. A upozornil, že neexistuje žiadna alternatíva k dodávkam z Kanady.

Nedostatok semien sa už premietol do poklesu dodávok o 50 percent, čo znamená, že aj produkcia horčice bude o 50 percent nižšia.

Potvrdila to aj Marika Zimmermannová, riaditeľka spoločnosti so sídlom neďaleko Dijonu: "Normálne bežia naše výrobné linky 120 hodín týždenne. V súčasnosti sme v priemere na 60 hodinách." A to nie je všetko. Situáciu zhoršuje aj špirálovitý rast cien všetkých obalových materiálov. "Každý deň dostávame správy o zvýšení. Ich vplyv na celkové ceny je viac ako 60 %," povedal Planes.

Marc Desarmenien, riaditeľ továrne Fallot, posledného nezávislého závodu na výrobu horčice Dijon v Burgundsku, vymenováva jednotlivé položky, ktorých ceny stúpajú: "Kovové vrchnáky zdraželi o 42 percent, sklo o 12 percent, kartón o percent." Cena burgundského bieleho vína, ďalšej kľúčovej zložky, sa tiež zdvojnásobila, keďže neskoršie mrazy vážne poškodili úrodu.

Fallot sa už rozhodol v budúcom roku zdražiť horčicu o sedem až 16 percent. A Reine de Dijon plánuje tiež zvýšenie cien. Na zmiernenie problémov by spoločnosť chcela obmedziť svoju závislosť od kanadských dodávateľov a "pretlačiť produkciu horčičného semena v Burgundsku".

Ale Fabrice Genin, producent semien z Marsannaye-le-Bois v Burgundsku a prezident Asociácie výrobcov burgundských horčičných semien (APGMB), má na túto myšlienku stručnú odpoveď: "Je to nemožné."

Kedysi bývala lokálna produkcia semien pre francúzsky horčicový priemysel veľmi rozšírená a Dijon si vďaka tomu získal svoju reputáciu už v stredoveku. V novodobej histórii však v dôsledku globalizácie a konkurencie krajín s vyššími výnosmi a nižšími nákladmi došlo k prudkému poklesu výroby.

Okrem toho, francúzski farmári, ktorí sa snažia oživiť produkciu horčičných semien, čelia dôsledkom globálneho otepľovania, ktoré v uplynulých rokoch spôsobilo nárast populácie hmyzu. A francúzski pestovatelia nesmú používať insekticídy, ktoré sú v Kanade povolené, posťažoval sa Genin.

V Burgundsku preto produkcia horčičných semien klesla z 12.000 ton pred tromi alebo štyrmi rokmi na 4000 ton v roku 2021.

"Bojíme sa o budúcnosť," povedal Planes. Dúfa, že sezóna 2022/23 bude pre Reine de Dijon a celý horčicový priemysel lepšia, ale obáva sa, že ešte väčšieho zvýšenia cien.