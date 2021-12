Zamestnanci sociálnych služieb dostanú jednorazovú odmenu

Zamestnanci dostanú odmenu 350 eur.

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v januári vyplatí zamestnancom poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancom v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately jednorazovú mimoriadnu odmenu vo výške 350 eur. Podľa vyjadrení rezortu to má byť poďakovanie za ich pracovné nasadenie v rámci koronakrízy.

Okrem toho pre nich ministerstvo prostredníctvom národného projektu vyčlenilo viac ako 31,5 milióna eur určených na refundáciu odmien. Vďaka nim ministerstvo práce doteraz odmenilo viac ako 30-tisíc zamestnancov všetkých druhov sociálnych služieb, ktorým rozdelil takmer 20 miliónov eur.

V rámci projektu doteraz schválili takmer 1 150 žiadostí od zamestnávateľov.

O refundáciu odmeny môže zamestnávateľ žiadať do konca tohto roka, ak najneskôr do 30. novembra 2021 vyplatil mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. Zamestnávateľ môže zamestnancovi vyplatiť aj vyššiu odmenu, rezort preplatí celkové náklady na odmenu do maximálnej výšky 676 eur.

Preplácanie priebežne zabezpečujú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odmeny sú určené pre zamestnancov všetkých druhov sociálnych služieb, ako sú komunitné centrá, útulky, denné stacionáre, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, opatrovateľská služba, terénna práca a podobne. Rovnako patria aj pracovníkom v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Jednorazovú mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výške 350 eur dostanú vyplatenú v januári, teda v decembrovej výplate.