Reštaurácie sa otvoria od tretieho januára v režime OP

Za skoršie otvorenie reštaurácií boli ministri Sulík, Remišová aj predseda parlamentu Kollár.

BRATISLAVA. Vláda dospela k dohode pri otvorení gastroprevádzok. Reštaurácie budú môcť otvoriť od 3. januára budúceho roka, a to v režime OP (teda pre očkovaných a pre ľudí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19).

Povedala to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) počas rokovania vlády. Ide podľa nej o kompromis.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po rokovaní vlády potvrdil informáciu od ministerky investícií. Gastro prevádzky by mali byť otvorení od 3. januára, avšak pri obmedzení kapacity na 50 percent a za prísnych hygienických podmienok.

Zdôvodnil to tým, že reštaurácie sú epidemiologicky viac rizikové, pretože ľudia v nich konzumujú bez rúšok.

Lengvarský vysvetli plánovaný termín otvorenia gastro prevádzok až v januári tým, že treba čo najviac obmedziť kontakty ešte do konca tohto roka.

„Máme v súčasnosti asi 180-tisíc ľudí v čakárni, ktorých chceme zaočkovať. Potrebujeme nejaký čas na to, aby získali imunitu. Vzhľadom na to, že ekonomika pomerne trpí, tak budeme musieť otvoriť možno po Novom roku a po deviatom (januári) aj viac prevádzok a ďalšie,” uviedol minister zdravotníctva s tým, že ešte stále zvažujú možnosť, že to bude len pre očkovaných.

To bude podľa neho otázka najbližších dní, ako sa rozhodnú.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) počas rokovania vlády novinárom povedal, že by reštaurácie najradšej otvoril ihneď, ak to však nejde, tak aspoň k 25. decembru.

Nestotožnil sa s návrhom ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby sa tak udialo až 9. januára. Za otvorenie reštaurácií loboval aj šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a ministerka Remišová.