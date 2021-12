Štát by mal viac pomôcť cestovnému ruchu, tvrdí Kollár

Segment HORECA odovzdal na Úrade vlády otvorený list. V ňom vyzývali vládu k dialógu.

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár víta iniciatívu gastrosektora a cestovného ruchu.

Reagoval tak na požiadavky ľudí zo segmentu HORECA, ktorí v pondelok odovzdali na Úrade vlády SR otvorený list. V ňom vyzývali vládu k dialógu.

"Tento sektor bol najdlhšie zavretý a je najviac postihnutý. Pomoc zo štátu nebola taká, aká by ich bola schopná zachrániť," uviedol Kollár.

Článok pokračuje pod video reklamou

Okamžité splnenie dvoch z piatich požiadaviek

Zároveň povedal, že dnešok vníma ako upozornenie na sektor, ktorý sa nachádza v ťažkých situáciách.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Potravinári, gastro a cestovný ruch si navzájom pomôžu, požičajú si pracovníkov Čítajte

"Mali päť hlavných požiadaviek, za seba môžem povedať, že v prvých dvoch ich okamžite vieme podporiť." Ostatné je na rokovaní medzi jednotlivými rezortmi.

Medzi požiadavkami bolo naplnenie verejného prísľubu, že "vakcína je sloboda" a otvorenie všetkých prevádzok v rovnakom režime, ako sú otvorené ostatné prevádzky v iných segmentoch.

Ďalej záchrana pre cestovný ruch okamžitým zvýšením podpory z rezortu dopravy z 10 na 20 percent z poklesu tržieb.

Okrem toho aj obnovenie schémy prvej pomoci "Plus plus" od momentu uzatvorenia prevádzok v tomto roku pre udržanie a záchranu pracovných miest v cestovnom ruchu.

Ďalej tiež schválenie a zavedenie zníženej sadzby 10 percent DPH na gastroslužby od 1. apríla budúceho roka. Poslednou požiadavkou boli jasné pravidlá fungovania pre gastro a hotely a celý cestovný ruch bez diskriminácie.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHnutieSmeRodina%2Fvideos%2F609074973680197%2F&show_text=false&width=267&t=0

Prevádzkam stačí režim OP

Sektoru sa dá podľa Kollára pomôcť tak, že ho buď štát vyfinancuje, na čo ale nemá peniaze, alebo ho otvorí.

"Sme za to, aby sme ich otvorili od 25. decembra. V prípade, že sa po 9. - 10. januári ukáže, že počty prípadov budú pribúdať, tak potom zavrieme po vzore Rakúska, Česka, či Poľska," komentoval Kollár.

Otvorené prevádzky po 25. decembri by mali byť v režime OP. "Chcú iba OP, sú pripravení sa k tomu zodpovedne postaviť a prísne kontrolovať," dodal Kollár.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal informoval, že otvorenie stravovacích zariadení im dovolí nadýchnuť sa a fungovať aspoň v režime OP.

„To je najrýchlejšia forma pomoci a zároveň aj verejne dávam vyhlásenie, že na ministerstve dopravy sa budeme zaoberať zvýšením sadzieb a kompenzácií pre sektor cestovného ruchu. Rozpočet na to zatiaľ máme, ale je to otázka skôr týždňov, mesiacov, v prípade pomoci de minimis to ide na protimonopolný úrad a v prípade veľkej schémy pomoci to ide až na Európsku komisiu,” povedal Doležal s tým, že rozhodnutie možno očakávať približne v tejto veci vo februári.

Jednodňové výlety do zahraničia

Doležal upozornil, že ľudia zo Slovenska cestujú do zahraničia za rekreáciou, wellnessom, do reštaurácií a potom sa v ten istý deň vracajú späť.

„Možno toto je ešte väčšie riziko, ako keby sme mali veľmi prísne otvoriť gastro prevádzky v režime OP. Je to najefektívnejšia forma pomoci,” uviedol minister dopravy.

Doležal ďalej povedal, že debata so zástupcami gastra a cestovného ruchu bola veľmi konštruktívna. „Ľudsky ich veľmi chápem, ale teraz treba, verím, že dnes večer sa to podarí, dosiahnuť už len politickú dohodu,” očakáva Doležal.