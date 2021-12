Novou brexitovou vyjednávačkou Británie bude Liz Trussová

Ministerka zahraničných vecí zostáva aj na čele rezortu diplomacie.

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson v nedeľu oznámil, že hlavnou vyjednávačkou na rokovaniach s Európskou úniou po brexite bude ministerka zahraničných vecí Liz Trussová.

Nahradí jeho dlhoročného spojenca Davida Frosta, ktorý odstúpil v dôsledku nespokojnosti s opatreniami prijímanými vládou. Informácie priniesli agentúra AP a stanica BBC.

Trussová zostáva na čele rezortu diplomacie a bude tiež viesť rokovania o vyriešení problémov, ktoré vyplývajú z ustanovení dohody o brexite týkajúcich sa obchodovania so Severným Írskom, uviedla v oznámení Johnsonova kancelária.

Frost v rezignačnom liste uviedol, že je sklamaný "súčasným smerovaním" konzervatívnej vlády, okrem iného v oblasti zvyšovania daní, nových protipandemických opatrení či nákladov na environmentálnu politiku.

Podľa novín The Mail on Sunday, ktoré o jeho odstúpení informovali ako prvé, bolo impulzom pre Frostovo rozhodnutie minulotýždňové zavedenie nových obmedzení zahŕňajúcich požiadavku, aby ľudia predkladali potvrdenia o zaočkovaní alebo negatívnom výsledku testu na covid pri vstupe do nočných klubov a iných miest hromadných podujatí.

Británia sa musí "naučiť žiť s covidom", napísal Frost v liste Johnsonovi s tým, že premiér síce v lete podnikol "odvážne rozhodnutie" znova "otvoriť" krajinu, v súčasnosti však dochádza k zvráteniu tohto procesu.