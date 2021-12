Cena za tunel Višňové už vzrástla a zvýši sa ešte viac, stavať sa bude dlhšie

Diagnostika odhalila vážne nedostatky.

BRATISLAVA. Vysúťažená cena ani plánovaná lehota dokončenia úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra s problémovým tunelom Višňové (7,5 kilometra) už neplatia.

Necelých osem mesiacov po tom, čo Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu s vybraným stavebným združením na čele so spoločnosťou Skanska SK, sa ukázalo, že cena sa bude dodatočne zvyšovať a dokončenie stavby sa predĺži.

Diaľničiari ani zhotoviteľ zatiaľ nepovedali, o koľko sa napokon zvýši pôvodná zmluvná cena 254,8 milióna eur bez DPH, doposiaľ plánovaný termín dostavby diaľničného úseku do konca roka 2023 by sa mal podľa nich predĺžiť predbežne o niekoľko mesiacov.

Európske peniaze by nemali byť ohrozené

Využitie európskych prostriedkov na dostavbu úseku diaľnice pri Žiline by napriek problémom s tunelom nemalo byť ohrozené.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal informoval, že zazmluvnený nenávratný finančný príspevok na túto stavbu je nižší ako celková zmluvná cena stavebných prác a bude vyčerpaný do konca roka 2023. Slovensko by tak nemalo prísť o peniaze Európskej únie na financovanie tejto stavby ani v prípade, že nebude dokončená do konca roka 2023.

„V zmysle podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bolo bývalému zhotoviteľovi uhradených 129,2 milióna eur za stavebné práce a 3,8 milióna eur za valorizáciu. Novému zhotoviteľovi bolo zatiaľ poskytnutých takmer 22 miliónov eur,“ uviedla pre agentúru SITA vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Cena už vzrástla o pol milióna

Cena za dostavbu diaľnice s tunelom Višňové medzitým už vzrástla, zatiaľ takmer o šesťstotisíc eur bez DPH. Podľa údajov o realizácii stavebných prác vo Vestníku verejného obstarávania a v Centrálnom registri zmlúv na základe pokynu zmluvná cena vzrástla zhruba o 578-tisíc eur na 255,4 milióna eur bez DPH.

„Pokyn na zmenu č. 1 rieši zmeny v množstvách agregovaných položiek pre opravné práce rozostavanej stavby. Zmeny množstiev sa týkajú položiek sekundárne ostenie tunela a odvodnenie horninovej vody,“ oznámila NDS.

Opravné práce sú nevyhnutné na realizáciu diela, sú ocenené meraním množstiev položiek. „V mesiacoch máj a jún 2021 boli skutočne vykonané dve položky opravných prác, ktorých vykonaný a potvrdený objem presiahol predpokladané množstvo,“ spresnili diaľničiari.

Nedostatky cenu ešte navýšia

Nedostatky v ostení a potrubí na odvodnenie horninovej vody tunela Višňové sú väčšie, ako zhotoviteľ pôvodne predpokladal. Dodatočné práce spôsobia ďalší nárast ceny a predĺženie lehoty výstavby.

„Na dobetónovanie pôvodného primárneho ostenia je potrebný dlhší čas. Nárast prác je o dvesto percent, treba 36-tisíc kubických metrov betónu,“ uviedla podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Skanska SK Magdaléna Dobišová, ktorá je tiež riaditeľkou odboru komunikácie a marketingu Skanska Central Europe.

Viac času si vyžiada aj sanácia konštrukcie sekundárneho ostenia tunela a následné odstránenie chýb. „Drenážny systém na odvodnenie horninovej vody z potrubia treba prebudovať, aby bol rovnako funkčný, aby bol tunel bezpečný a použiteľný,“ upozornila Dobišová s tým, že s NDS pracujú na aktualizácii harmonogramu.

Niekoľko mesiacov navyše

Koľko to všetko bude stáť, zhotoviteľ teraz nevie adekvátne vyhodnotiť, disponuje len detailnou diagnostikou časti tunela.

Člen predstavenstva a riaditeľ závodu inžinierskeho staviteľstva Skanska SK Ivan Dimitrov povedal, že po prerokovaní s NDS a s dodávateľmi budú vedieť určiť finančnú náročnosť prác v celom rozsahu.

„Časovú náročnosť odhadujeme na niekoľko mesiacov v stavebnej, alebo realizačnej časti. Vonkajšie objekty stavby idú v súlade s harmonogramom, práce prebiehajú intenzívne,“ podotkol Dimitrov.

S diaľničiarmi podľa neho situáciu vyhodnocujú a hľadajú spôsob, ako práce urýchliť, aby stavbu dokončili v čo možno najkratšom termíne, ale musí byť stopercentne funkčná a bezpečná.