Ódor: Hádame sa o úplné banality a zatiaľ odchádza 30 percent študentov

Skutočné reformy budú ojedinelé prípady.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Karin Popovcová.

Politické názory sú odlišné a na konci príde kompromis, ktorý nebude nikomu vyhovovať, hovorí viceguvernér Národnej banky Slovenska ĽUDOVÍT ÓDOR.

Plánu obnovy však dáva šancu. Vyžaduje, aby sme mali splnené nejaké míľniky, určite sa k týmto reformám vrátime.

Ľudovít Ódor viceguvernér Národnej banky Slovenska

vyštudoval špecializáciu matematika-manažment na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave

od roku 2016 je hosťujúcim profesorom na Central European University, kde prednáša v oblasti fiškálnej politiky a fiškálnych inštitúcií

Druhého decembra ste napísali: „Monty Python som mal radšej v rubrike kultúra.“ To bolo na adresu ministra financií?

Myslel som to vo všeobecnosti. Ako keby hlas rozumu postupne zanikal. Máme tu chaotické riadenie mnohých procesov a chýba tomu hlava a päta. To bola frustrácia.

Ste pomerne pokojný typ. Už aj vy ste frustrovaný?

Pokojný a frustrovaný sa nemusí vylučovať, ale v poslednom čase viac vnímam negatíva ako pozitíva.

Vláda Smeru tesne pred voľbami schválila neudržateľné trináste dôchodky, aj strop dôchodkového veku. Bola to vlastne nekrytá trištvrte miliarda eur. Teraz nemáte trochu deja vu, keď sa v parlamente šermuje vysokými sumami pre seniorov za očkovanie?

Často sa to opakuje. Ten pocit som mal za posledných iks rokov veľakrát. Práve preto, že ja som jeden z fanúšikov alebo spoluzakladateľov hodnoty za peniaze a som vždy radšej, ak zvážime všetky alternatívy a povieme si, čo je najlepšie, ako strieľať nejaké čísla od boku. Vždy, keď nie je za nejakým rozhodnutím hlbšia analýza, tak začnem nad tým rozmýšľať, či ideme dobrým smerom.

Miliarda išla na plošné testovanie, teraz 350 miliónov na očkovanie, pričom by stačilo povedať: „Povinné očkovanie 60 plus“ a bolo by to v podstate zadarmo. Máme vôbec toľko peňazí?