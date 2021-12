Heger a Babiš presadzujú do záverov samitu EÚ jadrovú energetiku

Odmietame, aby jadro ostalo v investičnej nevýhode, vyhlásil Heger.

BRUSEL. Predseda vlády Eduard Heger spolu s českým premiérom Andrejom Babišom vo štvrtok na rokovaní Európskej rady v Bruseli otvorili tému jadrovej energie a jej zaradenia medzi udržateľné zdroje.

Šéf slovenskej vlády spresnil, že spolu s Babišom vyzvali Európsku komisiu, aby ešte do Vianoc pripravila návrh, ktorý zaradí jadro medzi udržateľné technológie.

Klimatická neutralita

"Odmietame, aby jadro ostalo v investičnej nevýhode. Je to naša požiadavka, ktorú spolu so skupinou štátov presadzujeme do záverov samitu. V súčasnosti je pre investorov nevýhodné financovať budovanie a modernizáciu jadrových zariadení v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi. Je pre nás kľúčové, aby sme aktuálny stav zmenili a jadrová energia patrila medzi udržateľné zdroje energie," vysvetlil Heger.

Slovensko podľa neho podporuje celoeurópsky cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. Ak však chce Slovensko dosiahnuť klimatickú neutralitu a znížiť emisie uhlíka, bez jadrovej energie to nepôjde.

Historicky dané možnosti

"Slovensko sa rozhodlo ukončiť dotovanie ťažby uhlia do roku 2023 a výpadok potrebujeme nahradiť iným zdrojom," povedal Heger. Tvrdí, že jadrová energia je stabilná, nízkoemisná, preto je dôležitá pri prechode na zelenú ekonomiku. Pripomenul, že možnosti Slovenska sú "historicky dané", keď vyše 50 percent elektriny vyrába z jadra, čo ho radí na druhé miesto v EÚ. Po dostavbe tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce to bude vyše 70 percent.

"Pokiaľ sa chceme pohnúť v rokovaniach o tom, ako naplniť naše klimatické ciele, vrátane balíka Fit for 55, musíme mať v tejto otázke jasno. Dôležitosť elektriny rastie aj v súvislosti s rastúcou elektromobilitou a zvýšenú spotrebu sme schopní zabezpečiť iba stabilným jadrovým zdrojom," konštatoval Heger.

V stredu v rozhovore pre TASR uviedol, že Slovensko má v tejto oblasti za spojenca aj Francúzsko a Francúzi a Slováci sú "lídrami tejto témy".