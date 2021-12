Airbus dodal posledné superjumbo, prevzala ho spoločnosť Emirates

Emirates odkúpil viac ako polovicu flotily.

DUBAJ. Európsky výrobca Airbus dnes dodal posledné lietadlo typu A380. Najväčšie komerčné lietadlo prevzala letecká spoločnosť Emirates, ktorá bola jeho najvýznamnejším odberateľom.

Superjumbo bude pokračovať v lietaní, ale jeho dlhodobá budúcnosť zostáva neistá. Zdá sa, že Emirates, ktorá vlastní 123 kusov, čiže zhruba polovicu flotily A380, ju bude používať ešte veľa rokov. Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Niekoľko ďalších leteckých spoločností však už A380 prestalo počas pandémie používať a niektoré už boli zošrotované.

A380 je najväčšie dopravné lietadlo na svete. V štandardnej konfigurácii odvezie 545 pasažierov – hoci teoreticky môže odviezť až 853 ľudí.

Komplikovaný kolos s ľahkým riadením

Poschodový kolos má štyri motory, rozpätie krídel 80 metrov a maximálnu vzletovú hmotnosť 560 ton. Je tiež veľmi zložitý – obsahuje približne 530 km káblov.

Podľa Alexa Scerriho, bývalého kapitána A380, je však riadenie tohto kolosu porovnateľne ľahké, ako riadenie menšieho lietadla A320.

"Je pozoruhodne svižné, naozaj nevyzerá ako 600-tonové lietadlo."

Projekt vznikol začiatkom 90. rokov minulého storočia. A380 mal byť symbolom európskej priemyselnej zdatnosti, vlajkovou loďou flotily Airbusu a mal byť nasledovníkom mýtického lietadla 747 amerického rivala Boeing.

V tom čase sa všeobecne predpokladalo, že hlavné letiskové uzly po celom svete budú stále viac a viac preťažené, keďže mestá rástli a letecká doprava sa znásobovala. To by vytvorilo trh pre veľmi veľké lietadlá, ktoré by mohli prepraviť viac cestujúcich bez zvýšenia počtu letov.

Airbus sa rozhodol ukončiť výrobu A380 od februára 2019, teda ešte pred začiatkom pandémie Covid-19.

A380 zaostal za ostatnými lietadlami

Už v čase, keď A380 uskutočnil svoj prvý komerčný let v roku 2007, však bol odsúdený na zánik. Boeing potichu uvádzal na trh dlhé verzie svojho ekonomického dvojmotorového lietadla 777 a zároveň vyvíjal 787 Dreamliner.

Model 787 bol dizajn, ktorý maximálne využil pokroky v technológii motora, ako aj v kompozitných materiáloch a aerodynamike. Výsledkom bolo lietadlo, ktoré bolo oveľa efektívnejšie ako predchádzajúce modely, spotrebovalo menej paliva, a preto bolo lacnejšie na prevádzku.

Spolu s vlastným Airbusom A350, ktorý bol uvedený na trh o niekoľko rokov neskôr, zmenil podobu trhu.

Namiesto používania obrovských lietadiel na prepravu množstva ľudí medzi „uzlovými“ letiskami mohli teraz letecké spoločnosti lietať s menšími lietadlami na menej preplnených priamych trasách medzi mestami, ktoré by predtým neboli životaschopné.

Nákladný na prevádzku

V porovnaní s týmito novými konštrukciami bol štvormotorový A380 drahý na nákup aj nákladný na prevádzku.

„Technológia A380 bola v podstate z 80. rokov,“ povedal pre BBC Peter Morris, hlavný ekonóm v leteckej poradenskej spoločnosti Ascend by Cirium.

"V dizajne zaostalo pred skokovou zmenou v leteckej technológii - pred uhlíkovými kompozitmi a vysoko účinnými motormi."

V dôsledku toho sa ich Airbus snažil predať. Spoločnosť vyrobila iba 251 kusov lietadiel. Program sa snažil dosiahnuť zisk, alebo aspoň návratnosť viac ako 25 miliárd dolárov, ktoré doň investovali.

Podľa výkonného riaditeľa Airbusu Philippa Muhna projekt priniesol významné výhody pre organizáciu, ktorá sa vyvinula zo zoskupenia výrobcov z rôznych krajín.

„Bolo to lietadlo, ktoré umožnilo spoločnosti integrovať sa z technického, priemyselného aj kultúrneho hľadiska,“ vysvetľuje.

"A potom, samozrejme, všetky investície do technológie A380 boli základom toho, čím je A350 dnes."

Pre Emirates priniesol úspech

Spoločnosť Emirates superjumbo využila na vytvorenie globálnej siete diaľkových trás s vysokou hustotou so stredom na svojej základni v Dubaji. To jej pomohlo stať sa jednou z najväčších leteckých spoločností na svete.

„Pre Emirates to vytvorilo medzeru na trhu. Bez A380 by Emirates nikdy nedosiahli úroveň, ktorú dosiahli. Podarilo sa im vytvoriť niečo, čo pomohlo vybudovať prestíž Dubaja a vytvorilo trh aj pre lietadlo. Fungovalo to," vysvetľuje Peter Morris.

Pre iné letecké spoločnosti malo superjumbo menší úspech. Obsadiť všetky miesta na palube lietadla môže byť problém – a keď vypukla pandémia covidu, bola prakticky celá flotila uzemnená.

Zatiaľ čo niektorí dopravcovia ich teraz vracajú späť, iní, ako napríklad Lufthansa či Air France, sa rozhodli svoje flotily A380 definitívne vyradiť.

To vyvoláva otázku, čo sa stane s nepoužívanými lietadlami. Teoreticky by mohli lietať celé desaťročia. Ale podľa Ascend by Cirium je trh s použitými lietadlami pre takéto veľké lietadlá „malý až žiadny“.

Našli si miesto v histórii

Je teda pravdepodobné, že viac A380 jednoducho pôjde na šrotovisko tak, ako aj predchádzajúcich sedem.

Spoločnosť Emirates, ktorá má 118 lietadiel A380, tvrdí, že s nimi bude lietať počas nasledujúcich dvoch desaťročí – aj keď časom sa ich počet pravdepodobne zníži, keď budú pripravené novšie lietadlá.

Bez ohľadu na to, ako dlho boli v službe, historik letectva Shea Oakley si myslí, že superjumbo už má svoje miesto v histórii.

"Tragické pre Airbus je to, že postavili technologické majstrovské dielo, ale zvolili si nesprávnu víziu. Bolo to skvelé lietadlo, no na tú dobu zlá voľba," hovorí.

"Nie som si istý, či niekedy bude existovať väčšie komerčné lietadlo ako A380," dodal Oakley.

Na Slovensku tento typ lietadla nikdy nepristál, naše letiská ho nedokážu prijať pre nedostatočnú dĺžku dráh či malý parkovací priestor. V roku 2017 však absolvoval letovú ukážku na leteckom dni na Sliači.

Vizitka lietadla Airbus A380 Rozmery : dĺžka 72,7 metra, rozpätie krídel 79,8 metra, výška 24,1 metra; dolné poschodie má na dĺžku 49,9 metra, horné je o päť metrov kratšie.

Výkony : dolet 15 460 kilometrov, cestovná rýchlosť 945 kilometrov za hodinu (Mach 0,89), najvyššia rýchlosť 1020 kilometrov za hodinu (Mach 0,96); najvyššia vzletová hmotnosť 575 ton.

Kapacita : aerolinky väčšinou používajú usporiadanie kabíny v troch triedach s kapacitou približne 520 miest, v prípade jedinej, ekonomickej triedy, je kapacita až 840 miest.

Používatelia : Singapore Airlines (od októbra 2007), Emirates (od augusta 2008), Quantas (od októbra 2008), Air France (od novembra 2009), Lufthansa (od júna 2010), Korean Air (od júna 2011), China Southern Airlines (od októbra 2011), Malaysia Airlines (od júla 2012), Thai Airways (od októbra 2012), British Airways (od augusta 2013), Asiana Airlines (od júna 2014), Qatar Airways (od októbra 2014), Etihad Airways (od decembra 2014), Hi Fly (od augusta 2018).

História: prvé štúdie o vysokokapacitnom lietadle z dielne európskeho Airbusu sa datujú do začiatku 90. rokov, konštrukčné práce na stroji, značenom spočiatku A3XX, začali v júni 1994; oficiálne bol projekt pod označením A380 predstavený koncom roka 2000; v januári 2005 bol oficiálne predstavený verejnosti a o štvrť roka neskôr v Toulouse prvýkrát vzlietol; do služby sa ale kvôli problémom s elektroinštaláciou prvýkrát dostal až v októbri 2007. Ostatné: Lietadlo zatiaľ nemalo žiadnu nehodu so smrteľnými následkami. Najvážnejší incident sa stal v novembri 2010, keď sa stroju spoločnosti Quantas počas letu roztrhol motor, posádka sa ale dokázala vrátiť na letisko v Singapure. Následne ale musel výrobca pohonnej jednotky, firma Rolls-Royce, vykonať úpravy na lietadlách s jej motormi. V septembri 2017 sa lietadlu spoločnosti Air France počas letu z Paríža do Los Angeles pokazil jeden z motorov, z ktorého odpadol kryt. Lietadlo potom núdzovo pristálo na kanadskej vojenskej leteckej základni Goose Bay.

Kvôli ťažkostiam pri zalietavaní prototypu firma odložila a nakoniec pozastavila uvedenie nákladného variantu , pôvodne pritom mala objednávky na takmer dvadsiatku strojov od veľkých zasielateľských firiem ako FedEx a UPS, ktoré ich ale práve kvôli oneskoreniu celého programu zrušili.

Airbus A380 je najväčším lietadlom na prepravu cestujúcich , titul najväčšieho dopravného lietadla mu ale nepatrí. Vo svete totiž lieta ešte jedno väčšie lietadlo, Antonov An-225 Mrija, ktoré sa do vzduchu prvýkrát vznieslo v decembri 1988. Má o deväť metrov väčšie rozpätie krídel, je o deväť metrov dlhšie a maximálna vzletová hmotnosť je 640 ton. Existuje ale len v jedinom exemplári a slúži len na prepravu gigantických nákladov.

Najväčším konkurentom Airbusu A380 je model 747 spoločnosti Boeing, ktorého prvá verzia začala na linkách lietať už v januári 1970. V roku 2011 americký výrobca predstavil nový predĺžený variant tohto elegantného lietadla, označovaný 747-8, ktorý ponúkne v troch triedach 467 miest; na linkách sa prvé z nich objavili v júni 2012.

Výroba Airbusu A380 je logistický oriešok, jednotlivé diely sa totiž vyrábajú v Nemecku, Veľkej Británii, Španielsku a Francúzsku, kde sa v Toulouse tiež stroj kompletizuje.

