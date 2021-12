Agrorezort spúšťa výzvu na projekty pre potravinárov za 170 miliónov

Výzva bude otvorená do konca marca budúceho roka.

BRATISLAVA. Ministerstvo pôdohospodárstva spustilo výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur.

Oznámil to vo štvrtok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

Článok pokračuje pod video reklamou

Modernizácia podnikov

Žiadatelia budú môcť predkladať svoje žiadosti elektronickou formou od 14. januára 2022, pričom výzva bude otvorená do 31. marca budúceho roka.

"Na túto výzvu čakali potravinári a spracovatelia prvovýroby veľmi dlho a som rád, že sme ju po získaní trvalej akreditácie PPA mohli vyhlásiť. Verím, že po dvoch covidových rokoch, ktoré neboli ľahké ani pre výrobcov potravín, budú peniaze na modernizáciu podnikov správnym impulzom na ich ďalší rozvoj," uviedol Vlčan.

Prostriedky z výzvy na podporu investícií podľa neho pomôžu všetkým - malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby.

Pomoc je podľa jeho slov rozdelená do siedmich oblastí - mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel na výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

Na zjednodušenie obstarávania budú môcť žiadatelia využiť bezplatnú elektronickú aplikáciu JOSEPHINE.

Na zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní sú pripravené jednotné šablóny a videomanuály, ktoré budú k dispozícii pre žiadateľov po registrácii v aplikácii podľa informácií uvedených vo výzve.

Zmena podmienok štátnej pomoci

Výzva bude podľa agrorezortu zverejnená na webstránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Formálnu asistenciu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude poskytovať Agentúra pre rozvoj vidieka.

Dobrou správou pre žiadateľov podľa MPRV je, že od januára sa menia podmienky regionálnej a minimálnej štátnej pomoci v rámci EÚ.

Aj pre túto výzvu to znamená, že predovšetkým malé a stredné podniky v menej rozvinutých regiónoch dostanú v závislosti od regiónu a zdroja (EPFRV, EURI) o 5 až 10 % intenzívnejšiu pomoc z Programu rozvoja vidieka.

Výzva podporí napríklad investície do rekonštrukcie stavieb a infraštruktúry, do rozširovania technologických kapacít a modernizácie zariadení, strojov a prístrojov, do vývoja technológií a zavádzania inovácií, do energetických úspor, eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu, do čistiarní odpadových vôd, ako aj do ďalších aktivít súvisiacich so spracovaním, skladovaním, odbytom vrátane nákupu a využívania chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných typov automobilov, aj do podnikových a mobilných predajní.

MPRV dodalo, že prostriedky z výzvy Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov pochádzajú zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EURI, teda Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19.

Výzva v podobnej finančnej alokácii bola naposledy vyhlásená v roku 2015 z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2022.