Lieky bez doplatku nebude mať od nového roka každý dôchodca, upozorňuje lekárnická komora

Mení sa tiež spôsob predpisovania liekov u špecialistov.

BRATISLAVA. Lieky bez doplatku nebude mať od nového roka každý dôchodca. Informovala o tom Slovenská lekárnická komora (SLeK) na štvrtkovej tlačovej konferencii v súvislosti s novou legislatívnou úpravou zavádzajúcou nulový limit spoluúčasti pre dôchodcov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň sa touto novelou po tridsiatich rokoch zásadne mení spôsob predpisovania liekov u lekárov špecialistov.

Lieky od špecialistov

Od januára im zaniká možnosť odporúčať predpisovanie lieku viazaného na konkrétnu špecializáciu všeobecným lekárom pacienta. Tieto lieky na základe novely bude môcť predpisovať iba lekár špecialista alebo vo výnimočných prípadoch po dobu maximálne dvoch mesiacov ním poverený lekár.

„Nie všetky lieky budú bez doplatku, a rovnako nebudú bez doplatku pre všetkých dôchodcov. Na to, aby to tak bolo, musia byť splnené viaceré podmienky,” uviedla viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková.

Táto zmena sa dotkne držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím či fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Ďalej sa týka poberateľov invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok, tiež poberateľov starobného dôchodku a dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, v ktorom je nárok na starobný dôchodok.

Ďalšími zasiahnutými skupinami sú poberatelia dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu alebo Švajčiarska, poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok a pacienti, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok.

Doplatky za lieky podľa príjmu

Prezident komory Ondrej Sukeľ zároveň vysvetlil, že doplatky za lieky nebude možné odpustiť každému dôchodcovi.

„U spomenutých kategórií pacientov sa bude posudzovať aj výška ich príjmov. Nebudú nám to však musieť dokladovať, pretože informáciu o nároku oznámi lekárnikovi pri výdaji lieku automaticky zdravotná poisťovňa. Zoznam pacientov s nárokom na odpustenie doplatkov sú poisťovne povinné aktualizovať najmenej jedenkrát mesačne,” doplnil.

Do posudzovaných príjmov sa započítava príslušný dôchodok, ako aj ďalšie príjmy zo zamestnania alebo podnikateľskej činnosti, pokiaľ súčet všetkých týchto príjmov presiahne za štvrťrok sumu 180 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2020 bola priemerná mesačná mzda 1 133 eur, takže nulové doplatky sa budú týkať dôchodcov s príjmom nižším ako 2 039,40 eura za štvrťrok. Ostatní dôchodcovia budú naďalej využívať limit spoluúčasti tak, ako doposiaľ.

„Limit spoluúčasti je maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Všetko, čo zaplatia navyše, im vráti ich zdravotná poisťovňa na účet. Napríklad, pre dôchodcov s príjmom vyšším ako 679,80 eura je to 30 eur, pre deti do 6 rokov je to nula eur a pre menovaných dôchodcov s príjmom nižším ako 680 eur mesačne je to takisto nula eur,” dodal Sukeľ.

Rovnako ako doterajšie limity spoluúčasti, aj odpustenie doplatku sa týka iba liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. Lieky plne hradené pacientom si pacient naďalej hradí sám.

Taktiež sa nemení princíp, podľa ktorého sa pre odpustenie doplatku berie do úvahy aj to, či daný liek má alebo nemá lacnejšiu alternatívu. Ak liek s rovnakým zložením vyrábajú viacerí výrobcovia, započíta sa výška doplatku najlacnejšieho z nich.

Doplatky za 30-tabletové balenie niektorých liekov sa pohybujú od 0,33 do 2,69 eura. Preto pacient, ktorý si vyberie liek s doplatkom 0,33 eura nezaplatí skutočne nič, a teda bude mať tento liek bez doplatku. Ale pacientovi, ktorý si vyberie liek s doplatkom 2,69 eura, sa doplatok zníži iba o 0,33 eura, a teda doplatí 2,36 eura.

Je preto dôležité komunikovať s lekárnikom a informovať sa o možnostiach a dostupnosti liekov s čo najnižším doplatkom.