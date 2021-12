V diaľkových vlakoch a autobusoch bude od piatka platiť režim OTP

Vyhláška potrebná nebude, stačí rozhodnutie vlády.

BRATISLAVA. V rýchlikoch, IC vlakoch a diaľkových autobusoch budú môcť od 17. decembra cestovať iba ľudia v režime OTP, teda očkovaní, testovaní alebo s prekonaním ochorenia Covid-19.

Pre iné osoby ako v uvedenom režime bude od uvedeného termínu platiť zákaz využívať diaľkovú vlakovú a autobusovú dopravu. Vyplýva to z aktualizácie protipandemických opatrení, ktoré v utorok schválila vláda.

Ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi zároveň uložila zabezpečiť možnosť testovania na Covid-19 na medzinárodných civilných letiskách.

Minister dopravy po rokovaní vlády informoval, že Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená na podmienky cestovania podľa režimu OTP.

„Ak to budú kontrolovať, tak to budú kontrolovať vlakvedúci a mohli by to kontrolovať aj príslušníci Policajného zboru,” uviedol Doležal.

Systém OTP v diaľkových vlakoch a autobusoch bude zavedený na základe tohto rozhodnutia vlády, vyhlášku k tomu teda nebudú vydávať.

O zavedení OTP v diaľkových vlakoch a autobusoch pôvodne od 10. decembra vláda už raz rozhodla, ale ministerstvo dopravy ani Úrad verejného zdravotníctva v tomto prípade nemali kompetencie na vydanie príslušnej vyhlášky.