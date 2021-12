Toyota investuje do roku 2030 do výroby elektromobilov viac než 31 miliárd eur

Automobilka plánuje uviesť na trh 30 elektrických modelov.

Riaditeľ Toyoty Akio Toyoda počas predstavenia nových modelov elektromobilov, ktoré môžeme očakávať do roku 2030. (Zdroj: TASR/AP)

TOKIO. Japonská automobilka Toyota investuje do konca tohto desaťročia viac než 31 miliárd eur do výroby elektromobilov. Investícia bude súčasťou väčšieho investičného plánu v oblasti elektrifikácie vozidiel, ktorý bude okrem zvýšenia produkcie elektromobilov zahrnovať aj výrobu hybridov a vozidiel na vodíkový pohon.

Toyota v utorok oznámila, že do konca roka 2030 plánuje uviesť na trh 30 elektrických modelov. Upravila tak pôvodný plán, v rámci ktorého uvádzala, že do konca roka 2025 uvedie na trh 15 elektrických modelov.

V rámci nového plánu chce do produkcie elektromobilov investovať celkovo 4 bilióny jenov (31,2 miliardy eur).

Ako povedal na tlačovej konferencii šéf automobilky Akio Toyoda, koncom tohto desaťročia chce Toyota predávať ročne približne 3,5 milióna čisto elektrických vozidiel. To je zhruba tretina z bežného ročného objemu predaja.

Vlani jej predaj klesol, podobne ako pri iných automobilkách však výsledky ovplyvnila pandémia nového koronavírusu.

Najväčšia automobilka sveta zároveň informovala, že do výroby batérií chce do konca roka 2030 investovať 2 bilióny jenov. V porovnaní s pôvodným plánom tak objem investícií zvýšila o 0,5 bilióna jenov.

Elektrické vozidlá tvoria zatiaľ nízke percento z celkového predaja áut vo svete, tento trh však prudko rastie. Napríklad, v roku 2020 sa predaj elektromobilov zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 41 %, pritom v danom roku celkový predaj vozidiel klesol zhruba o šestinu.

Napriek výraznému zvyšovaniu investícií do ekologickejších vozidiel Toyota sa v novembri odmietla pripojiť k šestici veľkých automobiliek, ktoré prisľúbili, že do konca roka 2040 ukončia výrobu áut so spaľovacím motorom. Podľa Toyoty mnohé krajiny budú mať totiž ešte dlhé roky problém s prechodom na ekologickejšie autá.