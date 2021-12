Dokončenie tunela Višňové si vyžiada opravné práce vo veľkom rozsahu

V súčasnosti nie je známe, koľko budú opravy stáť.

VISŇOVÉ/ BRATISLAVA. Detailná diagnostika stavby diaľničného tunela Višňové pri Žiline preukázala, že je nutné urobiť opravné práce vo veľkom rozsahu.

Zhotoviteľ úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala, spoločnosť Skanska SK, aktuálne ešte nevie vyhodnotiť, koľko opravy budú stáť.

Na online brífingu o tom v pondelok informovali zástupcovia zhotoviteľa s tým, že pracujú na aktualizácii harmonogramu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a posudzujú možnosti akcelerácie prác.

NDS potvrdila odklad

Diaľničný tunel Višňové pri Žiline sa nepodarí sprejazdniť v pôvodne avizovanom termíne, teda do konca roka 2023. Podľa riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Juraja Tlapu by bolo nekorektné sa po zistení závažných defektov zaviazať, že bude stavba sprejazdnená v termíne.

"Nevidím to reálne. Netrúfam si povedať, kedy bude stavba sprejazdnená, bude tam určite posun," uviedol na pondelňajšej on-line tlačovej konferencii Tlapa.

Predseda predstavenstva zdôraznil, že defekty im zhotoviteľ stavby v definitívnej podobe predostrel minulý týždeň vo štvrtok na kontrolnom dni.

"Je to čerstvé. Ani my, ani zhotoviteľ momentálne nepoznáme riešenie, ako by sme to odstránili. Je viacero možností pri ostení aj drenážach, takže momentálne sa zaviazať v nejaký pevný termín je absolútne predčasné," povedal.

Podotkol, že podľa toho, ako to technicky vyriešia, budú schopní povedať, či bude posun v týždňoch alebo mesiacoch.

Podľa Tlapu je predčasné hovoriť nielen o konkrétnom termíne sprejazdnenia, ale aj o sume zvýšenia. Dôvodom je vyhodnotenie spôsobu odstránenia identifikovaných chýb.

"S ohľadom na prebiehajúce medzinárodné arbitrážne konanie sa v tejto chvíli nemôžeme vyjadrovať k stratégii uplatňovania nárokov voči bývalému zhotoviteľovi," podotkol.

Enormný počet chýb

Detailná diagnostika sa podľa zhotoviteľa týkala troch oblastí: primárneho ostenia, sekundárneho ostenia tunela a drenážneho potrubia na odvod horninovej vody.

"Čo sa týka primárneho ostenia tunela, je potrebné vykonať dokončovacie práce vo veľkom rozsahu. Pri sekundárnom ostení je absolútne nutné nové statické posúdenie klenieb. Je tam veľký nárast ostatných chýb, nachádzame tam trhliny, hniezda a povrchové chyby, presvitajúcu výstuž," konkretizovala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska SK.

"Drenážne potrubie na odvod horninovej vody má enormný počet jednotlivých chýb, vo veľkej časti má obmedzenú alebo žiadnu funkčnosť," dodala s tým, že je nutné vybudovať doplnkový systém na odvedenie horninovej vody.

Ako doplnila, sedem mesiacov od prebratia staveniska pracuje denne nepretržite na stavbe 300 až 400 pracovníkov a od 60 do 80 veľkých mechanizmov. Rozostavaných je 27 nových mostných pilierov.

"Budujú sa zemné telesá, kanalizácie, intenzívne sa pracuje na projektovej dokumentácii. Projektové a stavebné práce napredujú v súlade s harmonogramom," skonštatovala.

Pracujú po celej dĺžke oboch tunelov

V tuneli je aktuálne dokončených 170 nových klenieb v požadovanej kvalite.

"Zhotovujeme celkovo 478 klenieb, spolu je v tuneli 1257 klenieb. Práce v tuneli sú rozvinuté po celej dĺžke oboch tunelových rúr," uviedla Dobišová. Spresnila, že sa pracuje v priečnych prepojeniach a v odvodňovacej štôlni.

NDS podpísala v apríli zmluvu so spoločnosťou Skanska, ktorá je novým zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala. Zmluvná cena na dokončenie 13,5-kilometrového úseku D1 vrátane 7,5 kilometra dlhého tunela Višňové je 255 miliónov eur.