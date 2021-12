Na juhu to bude viesť k úbytku zrážok až o 10 percent, budú postihnuté podzemné vody.

BRATISLAVA. Zmena klímy bude postihovať niektoré regióny viac. Severovýchod Slovenska môže očakávať o 3 percentá viac úhrnu zrážok.

Uviedla to riaditeľka GR Clima Európskej komisie Elena Višnar Malinovská počas diskusie s názvom Zelený plán obnovy Slovenska.

Diskutujúci sa venovali otázke nerovnosti dopadu zmeny klímy. „Na juhu to bude viesť k úbytku zrážok až o 10 percent, budú postihnuté podzemné vody na celom území Slovenska,“ dodala Malinovská.

Európska komisia preto vyčlenila finančné prostriedky pre riešenie dopadov tejto zmeny.

„Vo finančných fondoch sa snažíme vyhradiť prostriedky, aby boli prístupné a v budúcom finančnom období okrem tradičných fondov sa budeme snažiť vyhradiť nové prostriedky v oblasti výskumu a inovácií cez tzv. misiu pre adaptáciu. Chceme zabezpečiť, aby do roku 2030 bolo aspoň 150 regiónov v Európe klimaticky odolných,“ skonštatovala.

V závere spomenula, že samotná adaptácia je veľmi komplexná otázka.

„Vyžaduje súbor vedeckých, technických, ekonomických poznatkov a nejaké to inštitucionálne zastrešenie, a to je to, kde by Slovensko malo pridať, aby malo prepojenie medzi univerzitami, medzi tou vedeckou obcou a, samozrejme, politickou a technickou úrovňou,“ uzavrela Malinovská.