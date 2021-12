Boeing nedodal lietadlá, American Airlines zredukovala svoje plány v medzinárodných letoch

Boeing má problémy s dodávkami strojov 787 Dreamliner pre sériu výrobných problémov.

DALLAS. Americká letecká spoločnosť American Airlines obmedzila svoje plány v oblasti medzinárodných letov počas budúceho leta, pretože výrobca lietadiel Boeing jej nedokázal dodať lietadlá, ktoré si objednala.

Boeing má problémy s dodávkami strojov 787 Dreamliner pre sériu výrobných problémov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dopravca American Airlines do tejto zimy očakával vo svojej flotile ďalších 13 lietadiel Dreamliner. Bez týchto strojov „jednoducho nebudeme schopní lietať na medzinárodných linkách toľko, koľko sme na budúce leto plánovali, alebo ako sme lietali v lete 2019“, uviedla firma v internej správe zamestnancom.

Spoločnosť American Airlines dúfala, že počas leta 2022 bude prevádzkovať 89 percent svojho cestovného poriadku z roku 2019, ale zredukovala to na približne 80 percent, uviedla hovorkyňa firmy Andrea Koosová.

Podľa internej správy prepravca nebude na budúce leto lietať do Edinburghu v Škótsku, Shannonu v Írsku či do Hongkongu a neobnoví niektoré destinácie, ktoré obsluhoval v roku 2019, vrátane linky do Prahy.