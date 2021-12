Poslanci schválili finančný príspevok za očkovanie pre seniorov

Dostanú ho v hotovosti a použiť ho budú môcť ľubovoľne.

BRATISLAVA Ľudia nad 60 rokov budú mať nárok na finančný príspevok za očkovanie. Dostanú ho v hotovosti a použiť ho budú môcť ľubovoľne.

Plénum Národnej rady vo štvrtok schválilo novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.

Cieľom zákona, ktorý navrhol minister financií Igor Matovič, je podpora očkovania v rizikovej skupine obyvateľov.

Za zákon hlasovalo 97 zo 138 prítomných poslancov. Návrh podporili poslanci OĽANO, Sme rodina, SaS okrem štyroch, ale aj nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase.

Za hlasovali tiež poslanci Jozef Šimko, Jana Žitňanská, Alexandra Pivková, Miriam Šuteková, Ján Krošlák a Juraj Šeliga.

Pri hlasovaní sa Smer zdržal, ĽSNS bola proti, rovnako tak odídenci z ĽSNS.

Kto má na príspevok nárok

Nárok na príspevok majú fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré do konca roka 2021 dovŕšia 60 rokov a ktoré splnia ďalšie podmienky súvisiace s očkovaním.

Musia sa do 31. decembra nechať zaočkovať treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 alebo sa aspoň registrovať a toto očkovanie absolvovať do 15. januára 2022. Tejto kategórii občanov bude priznaných 300 eur.

Tristo eur dostanú aj tí, ktorí už sú tromi dávkami vakcíny zaočkovaní.

Príspevok v hodnote 200 eur bude priznaný tým, ktorí sa v období od 30. júna do konca tohto roka zaočkovali, respektíve zaočkujú druhou dávkou alebo sa registrujú na podanie druhej dávky vakcíny a absolvujú ho do 15. januára budúceho roka.

Na čiastku 200 eur majú nárok aj tí seniori, ktorí v termíne od 25. novembra do 31. decembra 2021 dostali alebo dostanú prvú dávku vakcíny alebo sa zaregistrujú do čakárne a toto očkovanie absolvujú do 15. januára 2022.

Ďalej ju dostanú aj Slováci starší ako 60 rokov, ktorí do konca roka absolvujú podanie dávky očkovacej látky v rámci jednodávkovej schémy, a zároveň do 1. marca 2022 absolvujú preočkovanie posilňujúcou dávkou.

Matovič sa snažil vyjsť v ústrety prezidentke

Igor Matovič po schválení na tlačovom brífingu povedal, že sa podarilo sa schváliť návrh, ktorý ma za cieľ chrániť životy seniorov, zmenšiť stres v nemocniciach a zároveň chrániť ekonomiku pred škodami, ktoré pácha ochorenie COVID-19.

"Podmienky sa zmenili v tom duchu, ako to bolo komunikované. Skôr sme sa snažili vyjsť v ústrety prezidentke, ak by by náhodou chcela posudzovať 15 dní tento návrh, čo je jej právomoc. Aby tam nebola kolízia s dátumami," dodal s tým, že prezidentka SR Zuzana Čaputová má 15 dní od doručenia návrhu zákona na jeho podpis.

Teoreticky by podľa neho mohla nastať situácia, že by jej bol návrh doručený a dovtedy by seniori mali termín, dokedy sa majú nahlásiť alebo registrovať na očkovanie.

"Preto sme vianočný termín posunuli na 31. decembra a špeciálne sme riešili preočkovanie jednodávkovou očkovacou látkou. V tom prípade sme priznali príspevok 200 eur iba vtedy, ak sa seniori preočkujú do 1. marca ešte aj posilňovacou dávkou," hovoril.

Matoviča mrzí, že trvalo 17 dní odvtedy, ako prišiel s ideou návrhu na koaličnú radu, dokým bol zákon schválený.

"Pevne verím, že prezidentka to následne urýchli a nevyužije plnú 15-dňovú lehotu," konštatoval. Dúfa, že tento návrh presvedčí ľudí aj na preočkovanie treťou dávkou.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš poďakoval koaličným partnerom.

"Som veľmi rád, že sme vyslali signál verejnosti, že sme jednotní a že sme pripravení pomáhať práve tým najzraniteľnejším skupinám, a to sú naši seniori," komentoval.

Návrh zákona má podľa neho predstavovať práve motiváciu na dobrovoľné očkovanie. Verí, že tieto peniaze pôjdu do sektorov, ktoré najviac utrpeli počas pandémie nového koronavírusu. "Je to ďalší zo série návrhov, ktoré nám pomáhajú k tomu, aby sme čo najskôr prekonali tretiu vlnu," dodal Šipoš.

Vláda môže lehoty predĺžiť

Finančná pomoc bude seniorom vyplatená na základe údajov z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Vláda bude môcť nariadením predĺžiť lehoty na registrácie prípadne na absolvovanie samotného očkovania, avšak najviac o osem týždňov.

Pôvodne Matovič navrhoval dať seniorom očkovací poukaz v hodnote 500 eur, ktorý by si mohli sami seniori alebo ich príbuzní vymeniť za využitie rôznych služieb v gastro sektore či rekreačnej oblasti.

Týmto finančným opatrením v celkovej hodnote 500 miliónov eur chcel pomôcť aj prevádzkam najviac zasiahnutým pandémiou. Pôvodný návrh však nemal podporu koaličných partnerov, súčasné znenie zákona je preto spoločným kompromisom.

Pozmeňovacie návrhy Smeru neprešli

Poslanci Smeru Ján Richter a Robert Fico sa snažili upraviť návrh pozmeňujúcimi návrhmi, tie však neprešli.

Richterov návrh sa týkal jednorazovej finančnej pomoci pre seniorov, ktorá mala byť poskytnutá každej fyzickej osobe, ktorá do konca tohto roku dovŕšila vek aspoň 60 rokov a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Pomoc mala byť na zmiernenie dôsledkov rastu cien v roku 2022.

Cieľom Ficovho návrhu bolo vytvoriť podmienky na finančné ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov, ktorí stoja v prvej línii boja proti ochoreniu Covid-19. Zároveň malo ísť aj o motiváciu na návrat tých pracovníkov, ktorí počas minulého a tohto roka predčasne odišli zo zamestnania alebo si prácu našli v zahraničí či v iných oblastiach.

Matovičov návrh podporil aj Hlas

Návrh nakoniec podporili aj nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Hlas. Podľa Petra Pellegriniho v ňom vidia splnenie podmienky určitej motivácie pre tých, ktorí sa dali očkovať, respektíve sa zaočkovať dajú.

"Hlasovali sme aj pre to, že Hlas-SD chce žiadať vládu, aby v prvých jarných mesiacoch vyplatila aspoň 200 eur bez ohľadu na to, či sú seniori zaočkovaní alebo nie. Malo by sa tak pomôcť seniorom zmierniť sociálno-ekonomickú krízu," povedal Pellegrini. Ďalej vyhlásil, že chcú tlačiť na vládu a predstaviteľov vládnej koalície, aby sa zachovali podobne, ako oni pri štvrtkovom hlasovaní.

Pokračoval, že dnes im bolo jedno, kto návrh predkladá, a podporili ho, hoci s ním úplne nesúhlasili, lebo nie je kompletný tak, ako by si ho predstavovali.

"Nádejame sa, že týmto gestom, ktoré sme dnes spravili, donútime vládu, aby v najbližších týždňoch a mesiacoch predstavila aj kompenzačný príplatok pre všetkých seniorov," konštatoval.

Pellegrini dúfa, že návrh pomôže presvedčiť ďalších seniorov, aby sa dali zaočkovať. Zároveň sa podľa neho umožní pomôcť státisícom seniorov, ktorí už sú zaočkovaní a ktorí sa na očkovanie registrujú.

Premiér schválenie víta

Premiér Eduard Heger privíta schválenie finančného príspevku. Je rád, že zvíťazila ochrana verejného zdravia. Ocenil, že k schváleniu prispeli aj hlasy opozičných poslancov.

"Vieme, že vakcína je najväčšia ochrana, a preto potrebujeme, aby občania SR zvolili túto cestu, lebo sme na chvoste, a preto nás to aj dobieha," vyhlásil predseda vlády s tým, že ide o poslednú možnosť, ako sa dostať z pandémie.

Finančný príspevok je podľa neho tiež poslednou výzvou pre občanov, aby sa rozhodli urobiť pre Slovensko dobrú vec.

"Dobieha nás to z hľadiska lockdownu, ktorý škodí ekonomike a škodí aj mentálnemu zdraviu občanov, takže sa potrebujeme z toho dostať čo najskôr," uviedol premiér.