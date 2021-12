Európske ceny plynu výrazne stúpli, USA uvažujú o ďalších sankciách proti Rusku

USA budú tlačiť na Nemecko, aby zastavilo Nord Stream 2, ak Rusko napadne Ukrajinu.

AMSTERDAM. Európske ceny plynu v utorok výrazne vzrástli. USA totiž uvažujú o ďalších sankciách proti Moskve a projektu plynovodu Nord Stream 2, ak Rusko napadne Ukrajinu.

USA budú tlačiť na Nemecko, aby zastavilo projekt plynovodu Nord Stream 2, ak Rusko napadne Ukrajinu, uviedla agentúra Bloomberg.

Referenčný európsky kontrakt na dodávku plynu v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame vyskočil až o 7,9 %. Kontrakt uzavrel s plusom 6,6 % na 95,88 eura za megawatthodinu (MWh). Ekvivalentný britský kontrakt na plyn zdražel o 6 %.

Zvýšené geopolitické napätie sa pridalo k existujúcim obavám týkajúcim sa ruských dodávok, ktoré boli v uplynulých mesiacoch nízke, čo spôsobilo, že európske zásoby plynu sú pre toto ročné obdobie netradične nízke.

"Spotrebitelia v EÚ si ani na chvíľu nevydýchnu," komentoval vysoké ceny plynu hlavný komoditný stratég Saxo Bank Ole Hansen. Dodal, že na trh má vplyv zvýšenie geopolitického napätia a potenciálne sankcie proti Rusku. Ceny podporuje aj chladné počasie v západnej Európe rovnako ako nízke teploty v Rusku.

Európske ceny plynu sa tento rok viac než strojnásobili. Hlavným dôvodom boli slabé dodávky z Ruska, ktoré spôsobili, že európske zásoby plynu sú pre túto časť roka najnižšie za viac než desať rokov.

Moskva opakovane vyhlásila, že môže dodávať viac plynu po spustení prevádzky kontroverzného plynovodu Nord Stream 2. Podľa niektorých európskych politikov Rusko týmto spôsobom tlačí na Nemecko a Európsku úniu, aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2.

Prevádzka plynovodu sa nemôže začať bez jeho certifikácie spolkovým úradom pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA), ktorý proces v polovici novembra zastavil.

Ak by Berlín zakročil proti plynovodu Nord Stream 2, ktorý je už dokončený, ale jeho prevádzka ešte nie je schválená, znamenalo by to vážne ohrozenie projektu. Podľa zdroja z prostredia európskych tajných služieb by prípadná invázia Ruska na Ukrajinu znamenala naplnenie podmienok pre sankcie proti plynovodu požadované v júlovej dohode medzi Washingtonom a Berlínom. Zdroj dodal, že geopolitické obavy, ktoré stáli za dohodou, sú teraz reálne.