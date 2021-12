Príspevok pre seniorov za očkovanie prešiel do druhého čítania

Pôvodný návrh o 500 eurových poukážkach pozmenia.

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady posunuli návrh ministra financií Igora Matoviča o 500-eurových poukazoch pre seniorov do druhého čítania.

Matovič chcel týmto návrhom zákona poskytnúť poukazy v hodnote 500 eur Slovákom nad 60 rokov, ktorí sa nechajú do 15. januára 2022 zaočkovať prvou alebo druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 alebo do 30. júna 2022 dostanú tretiu posilňovaciu dávku.

Návrh zmenia podľa dohody

Minister v utorok po rokovaní koaličnej rady avizoval, že v druhom čítaní predloží pozmeňovací návrh, ktorý vyplýva z dohody koaličných strán. Toto kompromisné riešenie mení sumu aj viazanosť príspevku.

Pôvodne bol očkovací poukaz určený fyzickým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré do konca roka 2021 dovŕšili 60 rokov.

Mali ho dostať tí seniori, ktorí sa nechajú zaočkovať prvou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou v období od 26. novembra 2021 do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrujú a následne ho absolvujú do 15. januára 2022.

Na poukaz mali mať nárok aj seniori, ktorí dostanú posilňovaciu dávku očkovacej látky do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu zaregistrujú a samotnú vakcináciu absolvujú do 15. januára 2022.

Podmienky spĺňali aj tí seniori, ktorí by si do 30. júna 2022 nechali pichnúť tretiu dávku vakcíny, a to v prípade, ak tú druhú dostali do 24. decembra 2021. Poukazy sa mali dať využiť iba v gastre, na rekreáciu či iných službách.

Tri stovky za tri dávky

Na základe vyjadrenia Matoviča by podľa avizovaného pozmeňovacieho návrhu mali seniori nad 60 rokov, ktorí sa už zaočkovali všetkými tromi dávkami vakcíny, dostať 300 eur priamo, teda nie prostredníctvom poukazov.

Rovnakú sumu by mali dostať aj tí, ktorí už sú plne zaočkovaní a nechajú sa do Vianoc ešte preočkovať aj treťou dávkou.

V prípade, že sa senior registruje alebo absolvuje do 24. decembra druhé očkovanie, respektíve sa registruje alebo dostane prvú dávku očkovacej látky, mal by podľa tohto pozmeňovacieho návrhu dostať 200 eur.