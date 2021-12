Ťažba zeleného lítia zelená nie je. Srbi sa proti nej búria

Environmentálne protesty trvajú mesiace.

Učiteľka Marijana Petkovičová si pamätá deň, keď do jej dediny Gornje Nedeljice na západe Srbska prišli muži z ťažobného gigantu Rio Tinto. Ťažbári Marijane vtedy oznámili, že v tesnej blízkosti jej domu plánujú vybudovať baňu na ťažbu lítia.

„Odoberali vzorky, v podstate tu boli stále. Spoznali sme ich, pozývali sme ich na kávu aj na obed, na sviatky i na miestne podujatia – boli to Srbi,“ povedala pre britský denník Guardian. „Vtedy nám ešte vraveli o malej bani s rozlohou okolo 20 hektárov. Vraveli, že ani nebudeme vedieť, že tu je.“

Od roku 2006, keď pracovníci spoločnosti náhodne ložiská kovu objavili, sa však plánovaný projekt výstavby rozšíril až na 850 hektárov. Predstavuje tak územie s rozlohou viac ako tisíc futbalových ihrísk.

Jedna z najväčších

Ak srbská vláda výstavbu bane za 2,4 miliardy dolárov povolí, stane sa jednou z najväčších svojho druhu v Európe. Projekt by síce posilnil srbskú ekonomiku, pre Petkovičovú s rodinou, ako aj ďalších obyvateľov najmenej deviatich dedín v údolí rieky Jadar by to však znamenalo, že zrejme prídu o svoje pozemky.

Lítium je strieborný ľahký kov, ktorý sa vo veľkom využíva do batérií elektrických áut. Z jeho ťažby v Srbsku môže profitovať aj Európska únia, ktorá si z elektromobilov urobila jeden z pilierov svojej zelenej ekonomiky, lítium však nateraz dováža zo vzdialených krajín.

Paradoxne, ťažba lítia je vysoko neekologická.