Neočkovaní pacienti s covidom by mohli hradiť časť liečby, rozmýšľa vláda

Za posledné tri mesiace liečba týchto pacientov stála 37,5 milióna eur.

BRATISLAVA. Vláda rozmýšľa o spoluúčasti neočkovaných COVID pacientov na financovaní ich liečby. Povedala to vo štvrtkovej večernej relácii televízie Joj Na hrane predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková.

Reagovala tak na informácie, ktoré zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva o tom, koľko stála za posledné tri mesiace liečba zaočkovaných a nezaočkovaných COVID pacientov. Suma pri nezaočkovaných pacientoch sa vyšplhala na 37,5 milióna eur, zatiaľ čo liečba zaočkovaných stála 2,53 miliónov eur.

„Je úplne na mieste baviť sa o spoluúčasti. Ja som to dnes navrhovala klubu SaS v spojitosti aj s ministerským klubom, aby sme toto navrhli koalícii,” povedala Cigániková. Potvrdila, že takýto krok by bol právne vymáhateľný.

Neznamená to, že by si nezaočkovaný COVID pacient musel zaplatiť celú sumu, ani podstatnú časť, ktorá by mohla byť pre jednotlivca likvidačná, ale chcú sa inšpirovať tým, ako je je nastavená spoluúčasť napríklad pri dopravných nehodách. Cigániková považuje takúto diskusiu za férovú.