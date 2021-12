Slovensko zaplatí koncesionárovi D4R7 zhruba 40 miliónov eur

Pôvodne hrozilo, že štát bude musieť uhradiť 125 miliónov.

BRATISLAVA. Slovensko zaplatí koncesionárovi projektu na výstavbu a prevádzku úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 cez PPP projekt 38,5 mil. eur.

Štát sa oneskoril

Dôvodom je, že štát sa oneskoril s právoplatným vydaním stavebných povolení o deväť mesiacov, o ktoré sa oneskorila výstavba projektu. Taký je výsledok medzinárodnej arbitráže medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou Zero Bypass Limited.

Informoval o tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) s tým, že napriek uvedenej sume, ktorú musí Slovensko zaplatiť, to považuje za mimoriadny úspech. Pôvodne totiž podľa neho hrozilo, že štát bude musieť uhradiť koncesionárovi 125 mil. až 130 mil. eur.

"V kontexte toho, čo nám hrozilo, je to výnimočná výhra. Slovensko musí zaplatiť zaokrúhlene 40 mil. eur, ale hrozilo 125 mil. eur, čiže uhrali sme 80 mil. eur. Ja to považujem za nesporný úspech," informoval vo štvrtok Doležal.

Uvedená suma podľa neho zahŕňa rozpočtovanú platbu za dostupnosť vo výške 27 mil. eur. Stavebné povolenia na D4 a R7 podľa ministra dopravy vydával štát v roku 2017.

"Všetci sme to vedeli, už pri podpise zmluvy s koncesionárom na výstavbu D4R7 mal minister Brecely vypracovanú analýzu, ktorá hovorila o tom, aby ministerstvo vytvorilo rezervu na súdne spory," povedal Doležal.

Roman Brecely bol krátko ministrom dopravy vo vláde Roberta Fica, za štát podpisoval koncesnú zmluvu na D4R7 v máji 2016.

Slovensko navrhovalo 27 miliónov

"Slovenská republika sa legitímne oneskorila, vedela, že kvôli tomu bude spor, ktorý sa stal skutočnosťou, a my sme ho ako mnoho iných kostlivcov dostali do vienka. Mali sme manažovať arbitráž, kde za deväť mesiacov oneskorenia vydania stavebných povolení nám hrozil spor rádovo za 112 mil. eur s tým, že s úrokmi to mohlo byť 125 mil. až 130 mil. eur," priblížil Doležal.

Slovensko podľa neho najprv navrhovalo koncesionárovi za pochybenie pre oneskorené vydanie stavebných povolení splátku v objeme 27 mil. eur, koncesionár žiadal o 80 mil. eur viac.

"Ešte na jar tohto roka sme mali návrh na urovnanie tohto sporu mimosúdnou cestou, ja som ho odmietol, návrh by osciloval niekde medzi 80 mil. a 90 mil. eur. S mojimi poradcami aj advokátskou kanceláriou, ktorá nás zastupovala, sme si boli relatívne istí našou argumentáciou, že naša pozícia je 27 mil. eur plus nejaké kauzálne náklady," poznamenal Doležal.

"Vedeli sme, že naša najlepšia pozícia, ktorú môžeme ustáť, je okolo 36 mil eur, na druhej strane nám hrozilo 125 mil. Keď nám ponúkli dohodu medzi 80 mil. a 90 mil. eur, ja som ju odmietol a arbitráž pokračovala," podotkol minister.