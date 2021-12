Vysoká inflácia je reakciou najmä na narušenia dodávok spôsobené pandémiou, tvrdia ekonómovia

USA signalizoval sprísnenie podmienok pre poskytovanie úverov.

WASHINGTON. Centrálna banka USA si nie je istá, či sa rast cien v druhej polovici budúceho roka spomalí, ako to mnohí ekonómovia očakávajú.

Vo finančnom výbore Snemovne reprezentantov amerického Kongresu to v stredu povedal šéf Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell.

Šéf Fed-u konštatoval, že podľa väčšiny ekonómov terajší rast cien, ktorý posunul infláciu najvyššie za tri desaťročia, je najmä reakciou na narušenia dodávok spôsobené pandémiou.

Doteraz aj Powell opakovane vyjadroval presvedčenie, že nerovnováhy medzi ponukou a dopytom by sa mali vytratiť po zmiernení pandémie, čo zníži infláciu. Avšak v stredu povedal, že takýto výsledok je síce „pravdepodobný“, ale je to len prognóza.

„Nie sme si tým vôbec istí. Inflácia je vytrvalejšia a vyššia, ako sme očakávali,“ povedal Powell. Šéf centrálnej banky USA sa takto vyjadril deň po tom, ako signalizoval rýchlejšie sprísnenie podmienok pre poskytovanie úverov.

V utorok uviedol, že by bolo „primerané“, aby Fed na nasledujúcom zasadaní v polovici decembra uvažoval o zrýchlení redukcie nákupov dlhopisov. Takýto krok by otvoril cestu pre to, aby centrálna banka USA zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu už na jar.