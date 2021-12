2. dec 2021 o 11:06 InoBat kupuje prvú linku na výrobu batérií od čínskej firmy Wuxi Lead

Linka by mala byť uvedená do prevádzky do konca budúceho roka.

TASR Tlačová agentúra

Článok batérie spoločnosti InoBat. (Zdroj: TASR)